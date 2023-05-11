Денис Сафин: приоритет «Уральской Стали» – комфортные условия для работы на комбинате и жизни в городе

По инициативе металлургического комбината “Уральская Сталь” начался процесс создания Агентства по развитию города Новотроицк Оренбургской области. Об этом заявил генеральный директор УК “Уральская Сталь” Денис Сафин в ходе круглого стола “Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия”.

По его словам, градообразующим предприятиям сегодня особенно важно удержание сотрудников на территории городов присутствия. Для этого Уральская Сталь планирует масштабные инвестиции не только в модернизацию производства и улучшение условий труда, но и в развитие городской среды.

“Начиная с 2021 года, вложено и планируется профинансировать до конца 2023 года, более 970 миллионов рублей в проекты по развитию города, в том числе на грантовую поддержку общественно важных инициатив, благоустройство городских пространств, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, в том числе бассейна, нескольких спортивных и общеобразовательных школ, городской бани. Более 1 млрд рублей за этот же срок составят инвестиции в оздоровление работников предприятия и членов их семей, ветеранов комбината – санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания, и: зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год.

Благодаря партнерству Уральской Стали и Новотроицка, городской бюджет получил возможность привлекать дополнительные ассигнования на реализацию социально-значимых проектов. Для координации деятельности по развитию города создается Агентство развития Новотроицка, которое займётся привлечением в город лучших российских и мировых практик в области благоустройства. У нас есть амбициозная стратегия развития производства на комбинате. Но её невозможно воплотить в жизнь без людей, которые будут жить и работать в Новотроицке”, – сообщил Денис Сафин.

Для привлечения и удержания сотрудников Уральская Сталь реализует ряд совместных программ с высшими и средне-специальными учебными заведениями. Так, студентам Новотроицкого филиала МИСИС компания выплачивает именные стипендии, организовывает участие в производственно-образовательных группах и гарантирует занятость вплоть до 2030 года. В рамках федерального проекта “Профессионалитет” – в 2022 году было подготовлено 100 специалистов для комбината, а в 2023 планируется подготовить на 50 человек больше. Профориентационные мероприятия в Новотроицке начинаются с 7 класса, когда школьники посещают маршрут промышленного туризма “Хочу стать металлургом!”, где узнают о предприятии и условиях работы. С 8 класса школьники смогут проходить летнюю практику непосредственно на производстве. На проведение профориентационных мероприятий Уральская Сталь ежегодно выделяет более 80 млн рублей.

“Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из города. А те, кто уехал - захотели вернуться. Поэтому для нас важно вкладывать силы и средства в развитие, чтобы Новотроицк стал более комфортным для проживания. Я думаю, что совместными усилиями у нас все получится”, – отметил Денис Сафин.

Комфортная городская среда влияет на восприятие и города и предприятия. “Среда формирует отношение к тому месту, где мы живем и работаем”, – рассказал руководитель отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов. – “Мы гуляли по Новотроицку и нам понравилось, что в городе есть пространства, где можно реализовывать самые смелые идеи. Видно, что металлургический комбинат начал работу по обновлению городской среды и уже есть заметные улучшения. Теперь нужно посмотреть на все комплексно, создать единую концепцию для того, чтобы город планомерно развивался в русле современных тенденций”.

Так, по словам Максима Смирнова, модернизация старых зданий с помощью цветовых решений позволяет существенно изменить облик предприятия и города. «Нам удавалось модернизировать те объекты, которые были построены на территории комбинатов 50-60 лет назад, в их числе зоны общественного и досугового назначения. Сотрудникам предприятия стало комфортно находиться на территории. Такие улучшения, согласно имеющейся статистике, повышают удовлетворенность сотрудниками местом работы», – рассказал архитектор студии Артемия Лебедева. Он также подчеркнул, что архитектурное бюро готово помогать Уральской Стали в развитии Новотроицка.

Недавний опрос ВЦИОМ на тему социальной ответственности компаний в России показал, что только 33% россиян считают российские компании социально ответственными. 57% уверены, что российским компаниям стоит активнее инвестировать в социальные программы. «Общество ждёт от бизнеса гораздо большего: 10% опрошенных считают компанию социально ответственной, когда она вносит свой вклад в развитие государства и территорий», – рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По данным ВЦИОМ. Большинство опрошенных отметили, что помимо достойной заработной платы, социальная ответственность также должна проявляться в различных льготах и мерах поддержки населения.

Как объяснил Валерий Федоров, чем моложе респонденты, тем чаще они говорят, что заботиться нужно не только о работниках предприятия и членах их семей, но и обо всех жителях города присутствия предприятий. Руководитель ВЦИОМ полагает, что это связано с тем, что молодежь не так активно идет на производство, но хочет видеть улучшения окружающей среды благодаря крупным предприятиям.

“Многие российские компании в последние годы реализуют масштабные социальные проекты, которые не преследуют целью извлечение прибыли, но позитивно влияют на жизнь людей на территории. О необходимости реализации подобных проектов в России заявили более 90% респондентов”, – подчеркнул Валерий Фёдоров.