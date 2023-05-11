«Дикая Мята 2023»: объявлены победители конкурса «дикорастущей музыки»

Новые имена в лайн-апе фестиваля

Общеизвестный факт: фестиваль «Дикая Мята» ежегодно открывает новые имена на отечественной музыкальной арене. И этот год не стал исключением: на конкурс «дикорастущей» музыки было прислано 1500 заявок, из которых 85 коллективов попали в шорт-лист для народного голосования. Поклонники фестиваля на протяжении недели отдавали свои голоса за понравившихся музыкантов и в итоге определили 10-тку финалистов. Экспертное жюри в составе продюсера фестиваля Андрея Клюкина, радиоведущего и музыкального критика Бориса Барабанова, основателя и вокалиста The Hatters Юры Музыченко, вокалистки Cheese People Ольги Чубаровой и представителей компании «Мангазея», определило финальную пятерку победителей. Gilead, Otta-orchestra, hehehe, River Bridge и «Мэнсон Флэтчер» - смогут бесплатно записать свои треки в студии «Дикой Мяты», а также выступят в этом году на фестивале.

- Погружение в этот конкурс было невероятно интересным! И первое, что хочется сказать: классной музыки было больше, чем может вместить этот конкурс, ее больше, чем может вместить наш фестиваль или даже наш кэмп, где концерты идут круглогодично! И второе: мы всегда открыты новой музыке, и, если сейчас кто-то из артистов не прошел конкурс, это не значит ровным счетом ничего — музыка не спорт и каждый талантливый музыкант найдет своего зрителя, и мы будем в этом помогать как можем, - прокомментировал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Хмыров», «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Маяк, Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву», Balkanimans band, «Чемодан Гризли» и многие другие.

Легендарная «Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Подробно — на официальном сайте «Дикой Мяты»

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