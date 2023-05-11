Fortum объявила о списании российских активов почти на €1,7 млрд

Финская Fortum сообщила о решении списать переданные под внешнее управление Росимущества российские активы на €1,7 млрд. Также компания решила деконсолидировать российский сегмент.

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Об этом говорится в пресс-релизе энергоконцерна, передает РБК. Сообщается, что на конец марта 2023 г. активы Fortum составляли €9,8 млрд.

В концерне отметили, что за весь период деятельности в РФ в местные активы было инвестировано примерно €6 млрд, большинство из этих средств были получены от операций в России. Списанные активы будут отражены в отчете за второй квартал 2023 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа попали 83,73% акций ПАО «Юнипро» и 98,23% акций ПАО «Фортум», временным управляющим активов назначено Росимущество. В обеих компаниях было назначено новое руководство; пост гендиректора «Фортума» занял заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» (подконтрольна «дочке» «Роснефти» — «Башнефти») Вячеслав Кожевников.

В Fortum действия российского руководства назвали нарушением международного права и прав компании как иностранного акционера и заявили, что примут меры по защите своих интересов в рамках международного законодательства.