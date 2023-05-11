Окрепший фунт стерлингов напрягся в ожидании решения Банка Англии

Доллар упал до многомесячных минимумов против фунта стерлингов после того, как статистика показала, что инфляция в крупнейшей экономике мира США продолжает снижаться. В вязи с этим растут и ожидания, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения процентных ставок. В противовес ей Банк Англии может продолжить повышать процентные ставки, что будет играть на руку британской валюте.

Вчера, 10 мая 2023 года, курс фунта к доллару (GBPUSD) достиг отметки 1,2680 - самого высокого уровня с апреля 2022 года. Это произошло после того, как индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении по сравнению с 5% в марте и не оправдал ожиданий на уровне 5%. Важнейший базовый показатель инфляции CPI составил 0,4% в месячном исчислении в апреле, а в годовом исчислении - 5,5%.

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"Индекс потребительских цен в США в основном соответствовал ожиданиям, хотя и был немного мягче по отдельным подындексам. Это должно оказать поддержку акциям и немного «медвежьему» курсу доллара, поскольку на данный момент рынок испытывает видимое облегчение", - заявил Райан Брэндхэм, глава глобальных рынков капитала в Северной Америке Validus Risk Management.

Пара GBPUSD выросла на 4,6% в 2023 году, подсчитали в poundsterlinglive.com. Это произошло на фоне ожиданий, что падение инфляции в США приостановит цикл повышения ставок Федеральной резервной системы, а снижение ставок произойдет до конца текущего года. Данные поддерживают тенденцию к ослаблению доллара, что может позволить фунту стерлингов - самой эффективной основной валюте 2023 года на данный момент - продолжить свой восходящий тренд.

"Сейчас мы занимаем откровенно конструктивную позицию", - говорит Камакшья Триведи, глава глобального валютного отдела Goldman Sachs, относительно решения на этой неделе повысить прогнозы банка по фунту. Федеральная резервная система снова повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе, но руководство подтвердило ожидания рынка относительно паузы на предстоящих заседаниях.

Что касается доллара, то тупиковая ситуация с потолком госдолга США оказывает ему краткосрочную поддержку. Вчерашние переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером республиканцев Митчем Макконнелом зашли в тупик. Сохраняющаяся нерешительность в отношении потолка госдолга продолжает оказывать давление на настроения, которые способствовали привлекательности доллара как убежища. Любая резкая реакция рынков может привести к распродаже акций и росту спроса на активы-убежища, и это может продолжить поддерживать доллар. Кроме того, золото и японская иена, вероятно, также вырастут.

Заседание Банка Англии пройдет уже сегодня, 11 мая. На нем ожидается повышение ставки на 0,25%, в результате чего в Великобритании она вырастет до 4,5%, и это может привести к волатильности фунта стерлингов.

Регуляторы пошли в разные стороны

Курс британского фунта сильно коррелирует с динамикой единой европейской валюты, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Поскольку инфляция в еврозоне и Великобритании (10%) намного выше американской (4,9%), то ЕЦБ и Банк Англии наверняка продолжат повышать свои ставки, а вот ФРС США, скорее всего, 3 мая уже завершила свой жесткий монетарный цикл, и дальше стоит ждать монетарную паузу. Именно на расхождении кривых инфляций и циклов ключевых ставок и формируется курс нацвалют стран.



«Сейчас мы наблюдаем падение глобального доллара (DXY) к корзине мировых резервных валют на уровни годового минимума, а евро и британский фунт растут до значений годичной давности. Например, фунт в паре с USD котируется по 1,26, а это максимумы с мая 2022 г. Здесь проходит техническое сопротивление, и темп укрепления фунта может временно снизиться, но, вероятно, доллар летом уйдет еще ниже, а значит, фунт может и укрепиться. Но ждать выше планки 1,3, до которой паре GBP/USD еще 3%, все же не стоит, и торможение локального ралли британца может произойти даже раньше», – говорит аналитик.



Относительно фунта против рубля - такой пары на Мосбирже не существует с прошлого года, напоминает Михаил Зельцер. На фоне инфраструктурных рисков и проблем с расчетами недружественной валютой, российские регуляторы приняли адекватное времени решение прекратить котирование GBP/RUB. Но на международном Forex есть индикативная котировка: за фунт дают 95 руб., а пару недель назад было 105. Рубль сейчас активно укрепляется ко всем валютам, и тенденция может пока сохраняться. Поэтому покупать британца за рубли, может быть, еще и рановато: вариант увидеть курс поближе к 90 есть, заключает эксперт.

Фунт ждет заявлений Бейли

Как указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, отметка 1,2650 очень близка к максимальным значениям курса пары GBP/USD в мае прошлого года. Национальная валюта Великобритании немного потеряла против доллара в ожидании решения Банка Англии по процентным ставкам, подтверждает он.

С мая 2022 года британский фунт последовательно снижался до конца сентября, а затем возобновил рост, рассказывает Вавилов. Это стало возможным благодаря публикациям более сильных статданных, чем консенсус-прогноз аналитиков по макроэкономике Великобритании, которой в прошлом году удалось избежать глубокой рецессии. Кроме того, британский фунт в этом году также получил поддержку в связи с ослаблением доллара США, который в свою очередь оказался под давлением макроэкономических данных в связи с замедлением инфляции и рыночными ожиданиями того, что ФРС США заканчивает цикл повышения процентных ставок.

Банк Англии с декабря 2021 года повышал процентные ставки 11 раз, преследуя цель обуздать двузначную инфляцию. В этот раз рынок закладывает в цену валютной пары GBP/USD 98%-ную вероятность повышения процентной ставки на 25 б.п. на завтрашнем заседании, и это базовый сценарий. Если он сработает, то на рынке вряд ли будет сильная волатильность, так как подобные ожидания уже заложены в цену, и всё внимание инвесторов будет приковано к сопроводительному заявлению главы Банка Англии Эндрю Бейли по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на следующем, уже июньском заседании.

В связи с ростом инфляции и сопутствующих макроэкономических индикаторов, глава Банк Англии, вероятно, в этом случае намекнёт о еще одном последующем повышении ставки, полагает аналитик. В этом случае цена валютной пары GBP/USD нацелится на уровень 1,2900.

При альтернативном варианте развития событий, а его тоже полностью исключать нельзя, учитывая слабость экономики Великобритании и рост безработицы, Банк Англии оставит ставку без изменений, анонсируя последующее повышение лишь в случае крайней необходимости. В этом случае, считает Вавилов, пара фунт/доллар снизится к уровню 1,2500.

