Рекордные объемы сжиженного газа застряли в море

В этом году цена главных газовых фьючерсов TTF в Европе уже опустилась более чем на 50% и сейчас впервые с июля 2021 года ниже 35 евро за МВт-час (368 евро за тысячу кубов). Она снизилась на голландские фьючерсы TTF с поставкой в июне на 2,7% до 34,99 евро за МВт-час. В Великобритании, где снижение составило 2%, цена газа немного выше.

Отопительный сезон в Европе закончился, за окном становится все теплее. Не удивительно, что потребление газа сейчас находится на низком уровне и никто не хочет затовариваться им, когда до лета еще осталось больше полутора месяцев.