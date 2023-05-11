Рекордные объемы сжиженного газа застряли в море

В этом году цена главных газовых фьючерсов TTF в Европе уже опустилась более чем на 50% и сейчас впервые с июля 2021 года ниже 35 евро за МВт-час (368 евро за тысячу кубов). Она снизилась на голландские фьючерсы TTF с поставкой в июне на 2,7% до 34,99 евро за МВт-час. В Великобритании, где снижение составило 2%, цена газа немного выше.
Отопительный сезон в Европе закончился, за окном становится все теплее. Не удивительно, что потребление газа сейчас находится на низком уровне и никто не хочет затовариваться им, когда до лета еще осталось больше полутора месяцев.
Сейчас на газовозах в море находится максимальное для весны количество сжиженного газа (СПГ) как минимум с 2017 года, сообщает Bloomberg. Его количество приблизительно вдвое превышает средние показатели за последние 6 лет.
Цифры свидетельствуют о том, что газа на рынке сейчас больше, чем нужно в данный момент. Такие объемы СПГ на воде обычно хранятся в преддверии зимы, а не в середине весны, когда газовики только-только начинают наполнять подземные газовые хранилища (ПГХ) в ожидании зимы и холодов.
Трейдеры внимательно следят за слабым спросом на «голубое топливо». Они, кстати, считают, что он пойдет вверх вместе с ценой, когда на континент придет летняя жара. Еще трейдеры внимательно следят за быстро восстанавливающимся спросом на СПГ в Азии, а также за ростом потребления газа промышленностью.
Снизилась и средняя скорость глобального флота газовозов, перевозящих сжиженный газ: в апреле в прошлые годы она составляла приблизительно 14 узлов, а в нынешнем апреле, по словам аналитика Rystad Energy AS Лу Мин Пана, снизилась до 13 узлов.
«Это может показывать, что на рынке существует достаточное предложение,- говорит он.- Для того, чтобы соответствовать снижению активности в данный момент поставки необходимо замедлять».
Сейчас газа в ПГХ больше, чем обычно в это время года. Уровень газа в европейских хранилищах сейчас составляет около 62%, что значительно выше прежних показателей.