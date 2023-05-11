Глава Росрыболовства заявил о возможности вдвое увеличить вылов крабов в Арктике

Новые запасы рыбы в Арктической зоне РФ открыты в Карском и Чукотском морях, в Баренцевом и Норвежском — растут объемы добычи креветки, активизируется промысел крабов, который возможно увеличить в два раза, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) Илья Шестаков на конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске.

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«Новые виды водных биологических ресурсов мы уже в промысел вводим в Северном бассейне. Если брать Баренцево и Норвежское моря, то здесь увеличение объемов добычи креветки. Раньше этого не было. Мы также видим, как активно здесь развивается промысел и как растут запасы крабов. Мы вылов крабов можем в два раза здесь поднять, просто этого пока не делаем, исходя из экономических нюансов», — цитирует ТАСС Шестакова.

Он уточнил, что в арктической зоне российские рыбаки сейчас вылавливают более 500 тыс. тонн всех видов биоресурсов, что составляет свыше 10% от общероссийского улова. За последние пять лет новые запасы рыбы открыты в Карском и Чукотском морях, некоторые из них уже введены в оборот. Из-за таяния льдов в Арктике открываются новые промысловые зоны, но говорить о запасах на этих территориях до проведения научных исследований рано, подчеркнул глава Росрыболовства.

На этой же конференции директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) Кирилл Колончин сообщил, что наиболее богаты биоресурсами Чукотское и Карское море. Там в промысловых количествах встречается сайка, минтай, треска, краб-стригун опилио и палтусовидная камбала.