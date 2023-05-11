Италия намерена выйти из китайского проекта «Один пояс, один путь»

По словам премьер-министра Италии Джорджии Мелони, сейчас на полуострове идет обсуждение выхода Рима из многомиллиардного китайского проекта, который должен связать Азию с Европой. Правительство Италии планирует провести переговоры с Пекином по этому вопросу, но даже в случае выхода хочет сохранить с Китаем дружественные отношения и, в первую очередь, в торговле.

Решение Италии, кстати, единственной страны из Большой семерки, вступить в проект «Один пояс, один путь» (BRI) в 2019 году вызвало резкую критику со стороны Брюсселя и Вашингтона. Это произошло в трехлетнее премьерство Джузеппе Конте из популистского движения «Пять звезд», когда Италия еще не отошла от долгового кризиса.

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Кстати, Джорджия Мелони во время избирательной кампании в прошлом году тоже критиковала вступление в проект и называла его «серьезной ошибкой». Выступая 10 мая в Праге, она подчеркнула, что еще не приняла окончательное решение по этому вопросу. Однако, как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники в правительстве Италии, кабинет Мелони ищет способ покинуть проект, автором которого, кстати, является сам Си Цзиньпин, так, чтобы не обидеть Пекин и не спровоцировать его на ответные меры.

По соглашению между Римом и Пекином участие Италии в проекте «Один пояс, один путь» ограничивается четырьмя годами и заканчивается в марте 2024 года, после чего оно может быть автоматически продлено. Для того, чтобы выйти из него, итальянцы должны предупредить китайцев за три месяца до выхода. Джорджия Мелони должна принять окончательное решение не позднее декабря 2023 года

«С учетом состояния отношений между США и КНР мы не можем оставаться союзниками США и одновременно участвовать в BRI,- комментирует ситуацию бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини.- Мы должны встретиться с китайцами и попытаться договориться о мирном выходе или хотя бы о выходе с минимальными для нас последствиями».

Кстати, давление США с целью заставить Италию покинуть проект в последнее время несколько ослабло. Итальянский бизнес, сильно пострадавший от санкций против России, возлагает на Китай большие надежды и, в целом, против выхода из BRI. Не удивительно, экспорт итальянских товаров в КНР вырос в первом квартале 2023 года по сравнению с январем-мартом прошлого года на 92,5%, главным образом, за счет экспорта лекарств.

«Возможный выход (из проекта) приведет к охлаждению двусторонних отношений в этот исторический момент, когда компании очень хотят вернуться на китайский рынок»,- объясняет президент Совета «Китай-Италия» Марио Бозелли.

МИД КНР, между тем, выразил надежду, что Италия останется в BRI.

Настороженное отношение Джорджии Мелони к Китаю разделяет большинство итальянских политиков. Ухудшилось, особенно, во время коронавирусной пандемии отношение к Поднебесной и итальянского общества.

«Популистское правительство считало, что Китай является решением исторических проблем Италии: высокого долга и низких инвестиций,- объясняет член оппозиционной центристской партии «Италия Вива» сенатор Энрико Борги,- но за пять лет осознание рисков BRI резко усилилось. Сейчас ни одна итальянская партия не верит в то, что Китай решит наши проблемы.

Некоторые политологи и экономисты считают, что лучшим решением для Мелони будет сохранение нынешнего положения, т.е. автоматическое продление участия Италии в проекте, потому что, по их мнению, выход из него принесет больше вреда, чем пользы. И все же большинство политиков, считают, что Рим должен отказаться от сотрудничества с Римом в рамках проекта «Один пояс, один путь».