«КамАЗ» с начала года реализовал тысячу тягачей последнего поколения

Продажи флагманского тягача пятого поколения КАМАЗ-54901 с начала этого года составили 1 тыс. штук.

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Об этом сообщила пресс-служба автогиганта.

«С начала января текущего года по состоянию на 10 мая реализована 1 тыс. автомобилей новейшей линейки. Освоение автомобиля КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе стало одним из показательных примеров работы российских специалистов в направлении импортозамещения и уверенным шагом компании к укреплению технологического суверенитета России», — говорится в пресс-релизе «КамАЗа».

Как уточнил «Интерфакс», сюда входят продажи всех грузовиков КАМАЗ-54901 в 2023 году — как произведенных на санкционно устойчивой компонентной базе, так и собранных с использованием ранее накопленных запасов импортных комплектующих.

Тягач КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в мае 2020 года. В феврале 2023 года «КамАЗ» начал сборку локализованной версии КАМАЗ-54901. Степень локализации грузовиков поколения К5 составит 70-80%, импортные комплектующие будут преимущественно китайскими.

По данным самой компании, в настоящее время «КамАЗ» ежедневно производит свыше 30 грузовых автомобилей флагманской модели в «санкционно устойчивой» версии.

После ухода с российского рынка немецкой Daimler Truck AG у «КамАЗа» возникли проблемы с производством грузовиков поколений К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. С началом СВО концерн оказался под санкциями и был вынужден сфокусироваться на выпуске «классических» грузовиков К3 с собственной кабиной. В 2023 году «КамАЗ» намерен реализовать 9,8 тыс. К5, а также остатки К4, производство которых компания постепенно прекращает.