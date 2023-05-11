Китай: оказалось, входить удобнее через Европу

С конца прошлого – начала этого года аналитики западных инвестдомов в один голос рекламировали идею вложений в акции вновь открывающегося миру Китая. Они, правда, успели резко подорожать за предшествующие месяцы, так что некоторые компании, вложившиеся еще в октябре, можно было заподозрить в желании закрыть позиции об доверчивую публику.

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Идея, тем не менее, не выглядела совсем уж надуманной, учитывая ожидавшийся рост прибылей бизнеса в КНР. Да и китайские фондовые индексы даже после роста находились значительно ниже своих исторических максимумов.

И все же от октябрьских минимумов они прибавили заметно: индекс CSI 300 вырос к концу декабря на 11%, а NASDAQ Golden Dragon China и вовсе взлетел на 63%. Последний состоит из акций китайских компаний, торгующихся на биржах США. Благодаря этому он куда больше, чем, например, индексы материкового Китая, подвержен чисто спекулятивным обвалам и взлетам, связанным зачастую не с финансами, а с одной лишь политикой.

Если американские банки, советовавшие в январе покупать китайские акции, не продали их тогда же, то они сделали большую ошибку. Сейчас CSI 300 находится на 3,2% выше закрытия прошлого года, причем все это – заслуга первой недели января. NASDAQ Golden Dragon China и вовсе упал с начала года на 5,3%, откатившись на уровень ноября. И это при том что отказ от политики нулевой терпимости к ковиду и в самом деле помогает китайской экономике восстановиться. В I квартале ВВП Поднебесной подскочил на 4,5% – быстрее, чем ожидали аналитики. Кварталом ранее его рост был лишь 2,9%.

Однако восстановление было неоднородным. Неудовлетворенный потребительский спрос стимулировал сектор услуг, но производство отставало. На недвижимость и технологические акции давили регулятивные меры. В итоге ситуацией воспользовались иностранные компании – и, соответственно, их акции.

Многие бенефициары этой ситуации находятся в Европе. Почти 2% ВВП еврозоны приходится на Китай – против 0,5% в США. И в этом году инвесторы получают куда большую прибыль, покупая долю в европейских компаниях с акцентом на Китай, чем приобретая собственно китайские акции.

Общеевропейский STOXX 600 вырос примерно на 10% с начала года, опережая большинство прочих основных индексов. Французский CAC 40 вообще переписывал исторические максимумы, чем в значительной степени был обязан компаниям из индустрии роскоши, чьи прибыли, связанные с КНР, стремительно растут.

Reuters вчера приводило данные Jefferies, создавшего индекс «теневого Китая», включающий копании, у которых более 10% доходов приходится на КНР. Он вырос на 33% с начала ноября.

Одна из самых известных бенефициаров этого процесса – французская LVMH. Она, благодаря Китаю, стала первой европейской компанией, чья капитализация превысила $500 млрд, а ее глава Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира с состоянием более $200 млрд. Последнее, впрочем, не означает, что теперь рост акций одного из флагманов индустрии роскоши продолжится бесконечно.

«Очевидно, что у LVMH были очень хорошие результаты, но она торгуется в 33 раза дороже прибыли», – говорил вчера Reuters глава отдела инвестиций Federated Hermes Джеймс Кук.

