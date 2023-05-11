Политический кризис в Словакии может лишить Украину ключевого союзника на европейском пространстве.

Такую точку зрения выразил обозревать британского издания The Spectator Уильям Наттрасс.

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Журналист указывает на растущие рейтинги Социал-демократической партии SMER, возглавляемой экс-премьером страны Робертом Фицо. Политик активно критикует решения Запада по ситуации вокруг Украины, в том числе в свете возможного вовлечения Братиславы в конфликт в угоду Вашингтону.

Уточняется, что Фицо, в свою очередь, подвергается критике за такую риторику, однако по убеждению его сторонников, он озвучивает мнение большинства жителей страны.

Автор материала ссылается на результаты опроса, согласно которым половина граждан Словакии желает победы России на Украине. «Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения», — констатирует публицист, указывая на то, что Словакия при этом является важным узлом с точки зрения поставок западной военной техники Киеву и обладает значительным влиянием в Евросоюзе по таким проблемам, как избыток украинской сельхозпродукции.

Натрасс убежден, что в случае победы партии SMER Украине придется забыть о поддержке своего ключевого союзника в ЕС.

В Словакии 7 мая объявили о формировании временного правительства после длительного политического кризиса и отставки премьер-министра Эдуарда Хегера. Досрочные парламентские выборы в республике пройдут 30 сентября.