Кремль: без ответа отъём США денег у россиян и передачу их Киеву оставлять нельзя

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал планы США передать Украине изъятые активы российского бизнесмена Константина Малофеева, подчеркнув, что без ответа это оставлять нельзя.

По словам представителя Кремля, это являются воровством, подрывает доверие к Штатам и бьёт по ним бумерангом, передаёт РИА Новости.

«Конечно, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали, – подчеркнул он. – Это прямой ущерб. А что касается США, то подобные решения бьют по ним самим бумерангом».

Песков также отметил, что ещё нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли хоть какие-то попытки юридически обосновать такие решения. При этом они считает, что трудно представить, что может служить юридическим основанием, потому что это ничто иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности.

«Это подрывает доверие, доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера, подчеркнув, что без ответа отъём США денег у россиян и передачу их Киеву оставлять нельзя.

