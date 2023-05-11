Минфин оценил исполнение расходов на нацпроекты

По предварительным данным, на 1 мая расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 984,6 млрд рублей или 33,1% от годового плана. Лидерами по освоению средств стали нацпроекты «Культура» (58,7%), «Наука и университеты» (55%) и «Демография» (44,6%). Это следует из статистики, представленной на сайте Минфина.

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«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 мая 2023 года – составило 984,6 млрд рублей или 33,1% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо тройки лидеров, высокие результаты по расходованию выделенных бюджетных средств демонстрируют нацпроекты «Производительность труда» (39,5%), «Экология» (35,3%) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (30,8%).

Расходы по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации» исполнены на 28,4%, «Здравоохранение» — на 25,9%, «Образование» — на 25,2%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — на 23,3%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – на 22,7%, «Безопасные качественные дороги» — на 22,4%.

На остальные нацпроекты средства бюджета израсходованы менее чем на 20% от годовых назначений: «Международная кооперация и экспорт» — на 19,8%, «Жилье и городская среда» – на 19,2%.

