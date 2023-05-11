Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Минобороны России на брифинге 11 мая сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артёмовск (украинское название Бахмут). ВДВ при этом оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено 8 самолётовылетов, артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач.

За сутки здесь уничтожено до 230 украинских боевиков и иностранных наёмников, 6 автомобилей, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Пречистовки (ДНР), Малиновки, Гуляйполя, Новоданиловки и Каменского (Запорожская область). Уничтожено свыше 110 украинских боевиков и 7 автомобилей. В районе населённого пункта Гуляйполе (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В районе населённого пункта Ивановка (Харьковская область) пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника составили до 125 украинских боевиков, 4 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация». В районе населённого пункта Нескучное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 две гаубицы (Д-20 и Д-30).

На Херсонском направлении в результате огневого поражения российские силы уничтожили до 20-ти украинских боевиков, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Червоный Маяк (Херсонская область) сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожено 12 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка (ДНР) Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка (Запорожская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 421 украинский военный самолёт, 230 вертолётов, 4 074 БПЛА, 421 ЗРК, 9 069 танков и других боевых бронированных машин, 1 098 боевых машин РСЗО, 4 787 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 124 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 10 мая Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО в районе города Изюм Харьковской области был сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

