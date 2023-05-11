Московский производитель утроил поставки RFID-меток для чипирования животных

Московская компания ISBC, владеющая в Зеленограде производством RFID-меток, в первом квартале 2023 года утроила поставки продукции для чипирования домашних животных. Спрос на нее растет, поскольку владельцы питомцев весной начали выезжать вместе с ними за город, сообщил 11 мая руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что вживленный чип помогает найти потерянного любимца и вернуть его хозяевам. А кроме того, такая подкожная метка доказывает право собственности, что актуально для дорогих и породистых животных.

«Процедура чипирования домашних животных востребована среди москвичей. Компания ISBC готова покрыть растущий спрос. В первом квартале текущего года она увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190% по сравнению тем же периодом 2022 года», — сказал Владислав Овчинский.

Как рассказали в компании, продукция представляет собой шприц с микрочипом. «Мы изучили опыт других стран и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с остро заточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным», – рассказал директор департамента идентификации животных компании Николай Бояров.

Продукцию дважды проверяют на производстве, что исключает возможность брака. Каждую метку продают в индивидуальной упаковке, она подходит для чипирования животных всех видов.

Компания ISBC развивает направление Animal ID более 10 лет, занимаясь разработкой, производством и дистрибуцией RFID-продукции. Она одной из первых получила сертификат Россельхознадзора и разрешение Минсельхоза РФ на реализацию пилотных проектов в области чипирования животных. Ее завод в Зеленограде включает в себя четыре высокотехнологичных производства, а также исследовательские лаборатории и собственный центр R&D.

Как уточнили в правительстве Москвы, размещение производств в черте столицы открывает промышленникам доступ к развитой инфраструктуре, крупным рынкам сбыта, а также к инструментам государственной поддержки. В том числе, предприятиям столицы доступно более 20 таких мер, а также ряд антикризисных инструментов. «Также для столичных производителей работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и другим», — отметили в городской администрации.