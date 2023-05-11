На Западе признали, что санкции против России серьезно ударили по финансовой системе США

Экономические санкции, которые были введены в отношении России, ускорили отказ от доллара по всему миру и уничтожили экономику Украины.

Об этом заявил американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис, пишет «РИА Новости».

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«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — цитирует журналиста агентство.

В подтверждение своих слов Моррис сослался на график роста ВВП двух стран, из которого следует, что экономика Украины начала стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций.

Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара в мире. По его словам, если за период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55 процентов, то за последний год она сократилась еще на восемь.

«Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — подчеркнул инвестор.

По утверждению экс-телеведущего, нынешняя ситуация заставляет страны использовать в торговле альтернативные доллару валюты, что является крайне серьезной угрозой для американской финансовой системы.