Набиуллина пригрозила поднять ставку – и спекулянты отступили

Практически с самого утра рубль продолжил вчерашний уверенный рост. В первый час основной торговой сессии, начавшейся в 10:00 мск, по рынку прошел очень большой объем сделок, составивший чуть менее пятой части дневного оборота торгов. Это крупные экспортеры продолжили продавать валюту, накопленную за длинные выходные.

Статья по теме: Рубль вернул утраченные позиции

К полудню курс российской валюты лишь 25 копеек не дошел до отметки 75 руб. за доллар, которую ранее аналитики называли ближайшей целью роста рубля.

Вчера пара доллар–рубль очень уверенно преодолела техническую поддержку 76,5, и чтобы пройти без остановки следующую преграду нужны были веские основания. Но их не появилось. Наоборот, дешевевшая с утра нефть ускорила снижение, что стало вполне достаточным основанием для фиксации спекулянтами заработанной на росте рубля прибыли.

В результате, в полдень пара резко развернулась вверх, уже к концу обеда укрепившись более чем на процент относительно вчерашнего закрытия. Судя по упавшим оборотам торгов, экспортеры взяли паузу в продажах валюты, дожидаясь более выгодного для них курса и отдав рынок во власть спекулянтов.

«Сегодня на котировки рубля могли оказывать давление снижение цен на нефть, а также фиксация прибыли участниками в условиях сравнительно низкой активности на валютном рынке», – прокомментировал «Эксперту» ход торгов старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

С ним не совсем согласен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, который подозревает, что для снижения рубля были какие-то другие, пока неизвестные большинству трейдеров факторы.

«Падение рубля могло быть результатом резкого снижения цен на нефть. Однако вряд ли это стало ключевым фактором для ослабления российской валюты, так как ранее рубль не показывал особой привязки к драйверам, связанным с нефтяными рынками. Причины сегодняшней высокой волатильности, скорее всего, мы узнаем постфактум – магнитуда волатильности слишком велика для таких минорных факторов влияния», – полагает представитель «Финама».

Но намерения спекулянтов погнать доллар вверх резко осадила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В этом году мы ждем продолжения восстановления экономики. Оно может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», – заявила она в докладе о денежно-кредитной политике ЦБР.

В общем-то и это далеко не новость. 28 апреля, когда совет директоров ЦБ не стал менять ставку, и в пресс-релизе регулятора, и в выступлении его главы звучали очень прозрачные намеки на возможность повышения ставки в самое ближайшее время. Сегодня же Набиуллина еще раз подчеркнула, что рост экономики дает Банку России все основания продолжить свою борьбу за сдерживание роста розничных цен – пускай даже в ущерб экономическому подъему.

В результате, российская валюта остановила снижение, чуть не дойдя до отметки 77 руб. за доллар.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет стабилизироваться вблизи текущих уровней. По мере возвращения активности на валютный рынок, волатильность котировок рубля может снизиться», – полагает Данилов.

Действительно, традиционно после длинных новогодних и майских праздников волатильность на валютном рынке возрастает. Это связано с увеличением объемов продажи валюты экспортерами, которое тем не менее идет неравномерно. Внутридневные спекулянты еще больше раскачивают курс, присоединяясь к росту рубля при появлении на рынке увеличенного предложения долларов и юаней, и быстро фиксируя прибыль, как только экспортер удовлетворил свои потребности.

В течение нескольких дней такая «пила» сглаживается, и динамика пары доллар–рубль приобретает более плавный характер.

Несмотря на то, что сегодня отметка 75 руб. за доллар так и не была протестирована на прочность, штурм ее может повториться. Уже во второй половине следующей недели можно ожидать очередной волны увеличения продаж валюты экспортерами, которым понадобятся деньги для уплаты налогов в бюджет в середине последней декады месяца.

