Эксперт назвал наиболее перспективное противодронное оружие

В мире пока нет эффективных средств борьбы с дронами. Об этом, комментируя массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения спецоперации, заявил российский военный историк, директор музея Войск ПВО Юрий Кнутов. С ним беседовало издание URA.RU.

По его словам, в США прогнозируется их появление не раньше 2027 года. Как напомнил эксперт в интервью изданию Ura.Ru, недавно вышла статья одного из руководителей Пентагона, где тот признался, что у США более или менее эффективные способы борьбы с БПЛА появятся только в 2027-2030 году».

«То есть за океаном тоже признают, что это проблема, и проблема, которую очень тяжело решать», – приводит издание слова эксперта.

При этом Кнутов подчеркнул, что Россия сейчас активно работает в данном направлении и сделал предположение, что одной из наиболее эффективных перспективных разработок противодронного оружия может стать лазерное оружие.

«Дело в том, что имеющиеся сейчас электромагнитные средства борьбы с БПЛА обладают рядом существенных недостатков, поэтом ставку, лучше делать на лазерное оружие», – резюмировал свое мнение директор музея Войск ПВО.

Как ранее писал «Эксперт», в России создали новое противодронное ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно «глушить» самые широко применяемые в зоне специальной военной операции квадрокоптеры типа Mavic.

Разработка была презентована в апреле 2023 года на II выставке «Экипировка» (Москва», ВДНХ) компанией-разработчиком этой «дронобойки» – «Локационная мастерская» («Локмас», Зеленоград).

Согласно данным, представленным на выставке, «Степашка» обладает дельностью подавления до 1,5 км, весит 9,6 кг, время работы – 2 часа. «Дронобойка» может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.