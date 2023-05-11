Обычные вооружения в Европе: Россия развязывает себе руки

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже между странами НАТО (тогда их было всего 16) и шестью государствами Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В соответствии с ДОВСЕ, от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря каждая из сторон могла иметь не более 20 тысяч танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артиллерийских систем, 6 800 боевых самолетов и 2 000 ударных вертолетов. Для контроля за соблюдением договора вводилась система взаимных инспекций.

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После распада СССР и роспуска Варшавского договора, квота последнего была разделена между Россией, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, Чехией, Словакией и бывшими союзными республиками. В итоге Россия обязалась иметь не более 6,4 тыс. танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артсистем, 3 450 самолетов и 890 вертолетов. К 1995 году Россия исполнила свои обязательства и сократила вооружения до этих показателей или перевела их за Урал. А в блок НАТО вошли бывшие страны Варшавского договора вместе со своими квотами на вооружения. В итоге танки и прочая бывшая советская военная техника добавилась к арсеналам НАТО – формально без нарушения ДОВСЕ. И таким образом вооружения у Североатлантического альянса в Европе оказалось значительно больше, чем указано в договоре, а вместо паритета мы получили четырехкратное преимущество НАТО по большинству обычных вооружений, а по танкам преимущество блока оказалось выше в шесть раз.

По инициативе России в 1999 году в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое подразумевало дальнейшие переговоры о сокращении вооружений НАТО в Европе. Но до 2007 года они так и не состоялись, причем инспекторы НАТО постоянно следили, чтобы Россия исполняла свою часть договора.

Летом 2007 году по предложению России в Вене состоялась чрезвычайная конференция стран – участниц ДОВСЕ. Российская делегация внесла на рассмотрение конференции пакет предложений по восстановлению паритета. Однако рассмотрение затягивалось, и с 16 ноября 2007 года Россия ввела мораторий на ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно выполнять этот документ». Но юридически Россия до настоящего момента продолжает оставаться в ДОВСЕ.

«Мы приостановили участие в договоре 16 лет назад, но юридически не завершили его. Мы все равно работаем в Венском комитете, где ДОВСЕ является рабочим инструментом. Там есть наш представитель, работает аппарат», – рассказал «Эксперту» военный аналитик Виктор Литовкин.

Представитель России не имеет права голоса в этом комитете, но он формально должен рассматривать просьбы к нему от стран – участниц НАТО, которые по-прежнему хотят проводить какие-то инспекции российского вооружения и требуют отчетов.

«Это участие России в ДОВСЕ нужно юридически ликвидировать, завершить, – сказал Литовкин. – Самое смешное при этом, что даже после того, как Госдума и Совет Федерации проголосуют о выходе из ДОВСЕ, а президент подпишет указ о денонсации договора, еще полгода в НАТО будет считаться, что мы должны его исполнять.»

«Это с самого начала был обман»

Комитет Госдумы по обороне рассмотрит проект закон о денонсации ДОВСЕ перед голосованием на пленарном заседании. Об этом «Эксперту» рассказал депутат, генерал-лейтенант Виктор Соболев.



«Конечно, мы поддерживаем денонсацию ДОВСЕ. Участие в нем России – это с самого начала был обман, – сказал он. – В отношении Варшавского договора этот документ был достаточно справедлив – все поровну с НАТО, – но то, что произошло в отношении России – просто мошенничество. НАТО стало еще мощнее, в него вошли бывшие члены Варшавского вместе со своими квотами на оружие. А мы соблюдали определенную для России численность и не увеличивали ее. Нашу страну этим договором делали небоеспособной. Мы должны восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО, а ДОВСЕ давал им многократное преимущество.»

По словам Соболева, Россия должна использовать свободу от обязательств, чтобы уравновесить давление со стороны противника, учитывая, что численность войск на территории Европейских стран НАТО выросла после начала СВО на 300 тысяч военнослужащих, около 100 тысяч бойцов командированы из США. Количество военных самолетов у границ России увеличилось втрое.

Какие еще договоры нам мешают

«Россия постепенно отказывается от договоров, которые прекратили исполняться странами НАТО, но иногда мы делаем это с некоторым запаздыванием, поскольку только отвечаем на шаги другой стороны, – говорит Виктор Литовкин. – В прошлом году американцы вышли из договора об открытом небе, и первое время получалось так: мы им по-прежнему позволяем осуществлять разведывательные полеты над нашей территорией, а нам уже нельзя не то что разведку, а даже пассажирские перелеты над их территорией осуществлять. Поэтому мы тоже вышли их этого договора.»

По словам Литовкина, Россия уже фактически вышла из всех договоров, которые дают США и их союзникам одностороннее преимущество. Остался последний договор – об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. Его пока, что называется, «рассматривают под микроскопом», отделяя те пункты, которые Россия исполнять больше не станет, от соглашений, исполнение которых допустимо.

«Мы приостановили исполнение ряда пунктов СНВ-3 по той причине, что американцы мухлюют, – поясняет Литовкин. - Они задерживают выдачу виз нашим инспекторам, объявляют санкции, из-за которых самолет с нашей инспекцией не может приземлиться в США.»

Еще до начала СВО в США заявили, что переоборудовали десяток своих бомбардировщиков Б-52 в учебные, и вывели их из зачета стратегических наступательных вооружений. В ответ на просьбу российской стороны показать, что с этих самолетов действительно снято оборудование, которое предназначено для пуска ракет, американцы ответили: не покажут, потому что самолеты теперь учебные, и под действие СНВ-3 не попадают.



И такой обман на каждом шагу.

А в то же время, рассказывает эксперт, Россия, когда ставила на боевое дежурство новые стратегические ракетные комплексы, должна была приглашать инспекторов НАТО, чтобы они посмотрели, что это за ракеты у нас. И каждые полгода обмениваться с альянсом информацией о том, сколько у нас ракет и боеголовок.

«Даже когда мы ставили "Авангард" на боевое дежурство, мы их пригласили, – вспоминает Литовкин. – Но теперь, когда будем ставить на боевое дежурство "Сармат ", уже не пригласим. Они все время пытаются надуть и получить одностороннее преимущество. Поэтому сегодня Россия из всего договора СНВ-3 исполняет только один пункт – мы предупреждаем США об испытательных пусках наших ракет. И они нас будут об этом предупреждать, чтобы ни та, ни другая сторона не подумали, что это – боевой пуск и нападение.»



