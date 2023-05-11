Песков заявил, что поставленные в рамках спецоперации задачи частично выполнены

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска на Донбассе взяли под контроль значительную часть территорий.

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«Освобождены значительные территории на Донбассе (...) Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — заявил Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

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Он напомнил, что демилитаризация Украины была заявлена как очень важная цель спецоперации.

«Вы скажете, почему русские так медленно действуют. Потому что русские не ведут войну. Вести войну — это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов... Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе — мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве уверены в успехе штурма Артемовска (украинское название — Бахмут). «Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков отметил, что ход спецоперации, в частности если говорить об Артемовске, можно охарактеризовать крайне эмоциональной обстановкой. «Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон. И там сосредоточена огромная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе иностранной техникой, иностранными боеприпасами и так далее. И поэтому эмоции там конечно зашкаливают», — рассказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что задачи, поставленные в рамках СВО, удалось частично решить, но все еще предстоит достигнуть ряда целей. «Вы видите, что продолжатся обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов. Поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительное расстояние, и поэтому операция будет еще продолжаться», — сказал Песков.