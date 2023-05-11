Польшу ждёт катастрофа после падения Украины, сообщают местные СМИ

После падения Украины Польшу ждёт катастрофа, так как её оставят один на один с Россией из-за того, что США будут находится в вооруженном конфликте с Китаем.

Об этом говорится в статье издания Myśl Polska, выдержки из которой публикует РИА Новости. Как пишут авторы публикации, уже видно, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у неё всё меньше.

При этом польские журналисты считают, что США хотят полностью ослабить Россию во всех сферах конфликтом на Украине, но Пекин этого не допустит.

«Вступление КНР в игру на Украине превращает Поднебесную из регионального в глобального игрока и приближает начало китайско-американского военного столкновения, и этот переломный момент ничем хорошим не отразится на Польше», – пишет Myśl Polska.

Авторы статьи опасаются, что всё идёт к тому, что Украина потерпит поражение, а в другой части мира вспыхнет военное столкновение Китая и США.

«Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше? Большой вопрос. Польша уже находится в состоянии конфликта с Россией из-за всей военной поддержки, направленной в Украину, но на этот раз Вашингтон не сможет помогать Варшаве, как сейчас Киеву, так как американцы будут заняты вооруженным сражением столкновением с Китаем», – отмечается в статье польского издания.

Как ранее писал «Эксперт», правительство Польши работает над планом управления государством на случай начала войны. Согласно информации, которую пишут местные СМИ, соответствующий проект этого документа уже опубликован на сайте Министерства национальной обороны Польши.

В пояснительной записке к нему, в частности, отмечается, что речь идёт об обеспечении бесперебойного управления государством на случай военных действий, мониторинге и минимизации возможных потерь, а также об устранении последствий угроз безопасности государства.