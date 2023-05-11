Посол Ирана заявил о возможности создать «антисанкционный клуб» вместе с Россией

Иран предлагает России использовать возможности и потенциал других санкционных государств, в частности – путем консолидации усилий и создания союза. Об этом журналу «Эксперт» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Казем Джалали напомнил, что вместе с Россией под санкциями находится 25 других государств. «У вас есть возможности использовать потенциал других санкционных стран», – уверен посол. По его словам, в таких условиях реально объединиться и создать «антисанкционный клуб». «То есть, находиться рядом друг с другом, использовать обоюдные потенциальные возможности, взаимодополнять наши экономики», – пояснил Джалали.

Помимо этого, посол поделился уроками, которые вынес Иран, находящийся под санкциями уже 44 года.

Первый момент – это верить в себя, считает Джалали. «Никто не почистит мою спину кроме моих пяти пальцев», – посол процитировал персидскую пословицу и пояснил ее суть – «опираться только на собственные силы».

Второе – превратить угрозы в возможности и концентрироваться на них. Как это сделать? «С помощью познаний собственных внутренних потенциалов, – объясняет Джалали. – Посмотреть, какие есть возможности в стране, какие перспективы".

И третье – иметь экономическую стратегию. «Эта экономическая стратегия должна быть основана на сопротивлении, стойкости и на экономически стабильном росте», – уверен посол. Джалали привел в пример Иран, против которого ввели санкции. «Но мы выстояли», – подчеркнул Казем Джалали.

Очередной пакет санкций может быть принять против России на саммите G7, который пройдет в конце мая в Японии. Как сообщало агентство Bloomberg, лидеры «Большой семерки» готовятся обсудить возможность «полного запрета на большую часть экспорта» в РФ.



