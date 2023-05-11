Российский фондовый рынок завершил апрель уверенным ростом

Индекс Мосбиржи повысился более чем на 7%, достигнув максимума c апреля 2022 года, а индекс РТС прибавил около 3%. Поддержку рынку оказали дивидендные ожидания (в частности, по Сбербанку, Новатэку, Лукойлу и Татнефти), высокие цены на золото, способствующие росту золотодобытчиков, и продолжающаяся почти весь месяц девальвация рубля, позитивная для акций нефтегазового сектора и других компаний-экспортеров. Однако более двух месяцев роста и закрытие дивидендных реестров делают высоковероятной коррекцию российского рынка в мае.

С фундаментальной точки зрения в мае крупнейшие российские эмитенты (Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», ИнтерРАО) закроют реестры по финальным дивидендам за 2022 год, что предполагает падение акций компании после даты дивидендной отсечки. При этом нельзя с точностью сказать, как скоро акции поднимутся к уровням, наблюдавшимся до дивидендных выплат.

В мае Сбербанк намерен опубликовать консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2023 года, в которых могут содержаться сигналы в отношении новых дивидендных выплат. Перспектива новых дивидендов Сбербанка будет благоприятна как для акций самого эмитента, так и для всего рынка. Финансовые результаты за начало текущего года по МСФО также планируют представить TCS Group, РусАгро, МТС, РусГидро, ТГК-1. Операционные результаты за 1-й квартал 2023 года опубликует Полиметалл, после чего проведет брифинг для инвесторов и аналитиков.

Потенциально потеря дивидендного фактора может оказывать нисходящее давление на российский рынок, особенно с учетом возможного введения 11-го пакета санкций ЕС, который предполагает значительное расширение запретов на экспорт товаров в РФ, во второй половине мая и укрепления рубля. Тем не менее с дивидендами до лета из уже объявивших выплаты компаний будут торговаться ЛУКОЙЛ, Татнефть и Совкомфлот.

Рубль в конце апреля ускорил укрепление, при этом потенциальное ужесточение экспортных ограничений в отношении РФ странами Большой семерки может краткосрочно поддержать российскую валюту ввиду перспективы снижения поступлений товаров из-за рубежа и более строго надзора за параллельным импортом. Следующее заседание ЦБ РФ состоится в июне, при этом в мае будет опубликован доклад о денежно-кредитной политике.

Нефть остается в плену долгосрочного нисходящего движения ввиду неопределенных перспектив развития мировой экономики. О возможности восстановления восходящего тренда можно будет говорить не раньше закрепления Brent выше 89-90,50 долл/барр.

Цены на золото переходят в режим нисходящей коррекции, которую могут ускорить при закреплении ниже 1980 долл/унц с перспективой движения в район 1910-1925 долл/унц, к минимумам с середины марта.

На зарубежных площадках май стартовал с заседаний ключевых финансовых регуляторов – ФРС и ЕЦБ, которые повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов. ФРС дала понять на возможное завершение цикла ужесточения, а ЕЦБ наоборот, что рынкам стоит ждать новых увеличений процентных ставок. Наиболее тревожная экономическая ситуация из крупнейших экономик Европы сейчас

сложилась в Великобритании: Банк Англии в мае также примет решение по процентным ставкам. В целом американские и европейские площадки сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста, которому все еще могут угрожать новые проблемы в банковском секторе в основном из-за панических настроений, геополитической напряженности и экономической неопределенности. Нерешенным в США остается и вопрос повышения лимита госдолга.

Об итогах апреля и прогнозах на май читайте также в комментарии аналитика Елены Кожуховой на сайте ИК «ВЕЛЕС Капитал».