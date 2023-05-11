«Сибур» вложит $3 млрд в проект по производству полипропилена в Тобольске

Компания «Сибур» планирует вложить $2,5-3 млрд в проект по производству полипропилена в Тобольске.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Интерфакс». Выход на промышленное производство запланирован на 2027 год, уточнил глава региона.

Статья по теме: Тобольск: перепрограммирование городского «софта»

«Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнеров», — отметил Моор.

Ранее сообщалось, что «Сибур» вынес на общественные слушания проект по строительству установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использования уже существующей инфраструктуры тобольской площадки. Проект будет реализовываться в рамках соглашения между «Сибуром» и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей. Слушания начались 28 апреля и продлятся до 28 мая.

Проект «Сибура» — ООО «Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России, его строительство завершилось в мае 2019 года, а в 2020-м предприятие вышло на проектную мощность. Суммарная мощность комплекса позволяет производить 2,5 млн т базовых полимеров в год (1,5 млн т полиэтилена и 1 млн т полипропилена).