Сказка о тройке: Индекс Мосбиржи вывезли эмитенты-тяжеловесы

Вчера вечером рост российского рынка акций продолжился. После подъема на 0,8% в ходе основной сессии, на вечерних торгах рынок прибавил еще процент и закрылся на внутридневных максимумах, что было ярким свидетельством сохранения неудовлетворенного спроса на акции.

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Неудивительно поэтому, что старт торгов сегодня ознаменовался продолжением покупок практически по всему спектру бумаг. И все же к обеду четверга покупатели выдохлись. По рынку даже прокатилась локальная фиксация прибыли, спровоцированная падением нефти.

Прежде всего это коснулось наиболее слабых и наименее перспективных бумаг российского рынка. Наибольшие потери из «голубых фишек» понес ВТБ (-0,8%), который, впрочем, вчера вырос сильнее многих высоколиквидных акций.

Растерял весь дневной рост «Норникель», закрывшись с потерями в 0,1%. В отличие от нефтяных акций, по бумагам ГМК в середине дня началась коррекция из-за снижения цен на его основную продукцию – к российскому закрытию никель на мировом рынке подешевел на 3%, а палладий – на 1,5%.

Бумага продолжает двигаться в долгосрочном боковике, сильно отставая от Индекса Мосбиржи. Периодически в «Норникеле» отмечаются всплески активности покупателей, поскольку многие частные инвесторы очень любят подбирать отставшие от рынка бумаги. Но выйти вверх из горизонтального канала акции не удается. Некоторые аналитики полагают, что она сможет начать восходящий тренд только при появлении позитивных новостей по дивидендам.

Лишь на треть процента подорожали акции «Газпрома» и Мосбиржи, у которых также нет дивидендных драйверов роста.

Приятно удивили нефтяники – особенно имеющие большой вес в Индексе Мосбиржи «Роснефть» (+1,1%) и «Лукойл» (+2,1%), которые не отреагировали на процентное снижение нефти.

Еще больше подорожали менее ликвидные представители нефтяного сектора: привилегированные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 3,7%, а «Газпромнефти» – на 2,3%.

Но лучший результат среди самых ликвидных акций показал Сбербанк, подорожав на 2,5%. До закрытия дивидендного гэпа бумаге осталось прибавить еще столько же. Ранее аналитики прогнозировали, что потери после отсечки реестра под выплаты дивидендов акции банка компенсируют в течение месяца-полутора.

В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 1,8%, закрывшись в 5 пунктах ниже важной отметки 2600. В целом же сегодняшний опережающий рост Сбера, «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» на достаточно негативном внешнем фоне говорит о том, что на рынке присутствуют очень купные покупатели. Пока непонятно, каковы их цели и сколько у них есть денег на пополнение портфелей. Но практика показывает, что как только «крупняк» реализует свои задачи, по рынку прокатывается легкая коррекция. Желание же спекулянтов зафиксировать почти 3-процентный рост Индекса Мосбиржи последних двух дней нарастает.

Среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается восходящим, и коррекция, если она случится, не сможет его сломать. В конце мая – начале июня инвесторам начнут поступать дивиденды, до половины которых обычно реинвестируется в новые покупки бумаг. Это и станет основным драйвером роста рынка в начале лета.