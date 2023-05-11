Следственный комитет России объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет России в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт РИА Новости.

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей МУС, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим их в розыск», – сказал Бастрыкин.

Как ранее писал «Эксперт», СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судей МУС, выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Речь идёт о судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтале и Серхио Херардо Угальде Годинесе, а также о прокуроре МУС Кариме Ахмад Хане.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. В МИД РФ выразили уверенность в том, что любые подобные решения являются «ничтожными с точки зрения права». Между тем в Кремле заявили, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, отметив, что президент не принимает решение МУС «близко к сердцу».