Немецкая компания RWE решила выйти из скандального СПГ-проекта на острове Рюген

RWE AG, одна из крупнейших в ФРГ энергетических компаний, должна строить терминал по приему сжиженного газа (СПГ) на острове Рюген. Однако переговоры с правительством по строительству еще не закончились и, судя по всему, и не закончатся. По крайней мере успешно, потому что энергетикам явно расхотелось участвовать в проекте.

Во всем виновата политика, считает Bloomberg. Дело в том, что местные и федеральные власти до сих пор не договорились о проекте, против которого к тому же выступают местные жители и экологи. В руководстве RWE считают, что социальные протесты и политические разногласия, которые уже привели к затягиванию начала строительства, негативно скажутся на имидже компании.