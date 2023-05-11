Немецкая компания RWE решила выйти из скандального СПГ-проекта на острове Рюген

RWE AG, одна из крупнейших в ФРГ энергетических компаний, должна строить терминал по приему сжиженного газа (СПГ) на острове Рюген. Однако переговоры с правительством по строительству еще не закончились и, судя по всему, и не закончатся. По крайней мере успешно, потому что энергетикам явно расхотелось участвовать в проекте.
Во всем виновата политика, считает Bloomberg. Дело в том, что местные и федеральные власти до сих пор не договорились о проекте, против которого к тому же выступают местные жители и экологи. В руководстве RWE считают, что социальные протесты и политические разногласия, которые уже привели к затягиванию начала строительства, негативно скажутся на имидже компании.
Германия отказалась после 24 февраля 2022 года от дешевого российского трубного газа и заменила его в основном дорогим сжиженным газом, большая часть которого, по крайней мере, в прошлом году приходила из США. Немцы сделали ставку на СПГ, не имея СПГ-инфраструктуры. Достаточно сказать, что в стране не было ни одного завода регазификации и терминала по приему СПГ. Однако уже к концу прошлого года начали работать 3 СПГ-терминала, построенные на базе плавучих СПГ-платформ. В этом году должны быть построены еще 6 плавучих платформ, а в планах значится еще и седьмой терминал. Стремительное строительство такой разветвленной инфраструктуры происходит в обстановке больших сомнений в целесообразности такого количества терминалов и платформ. Немало специалистов считают, что Германии не нужно так много СПГ-инфраструктуры и что миллиарды средств налогоплательщиков будут выброшены на ветер, потому что часть объектов будет если и не простаивать, то как минимум работать не на полную мощность.
В планах немецких энергетиков по строительству СПГ-инфраструктуры важное место занимает остров Рюген благодаря близости к газопроводам «Северный поток», которые сейчас не работают после взрывов осенью прошлого года. Однако планы по строительству СПГ-инфраструктуры на Рюгене, который является одним из самых популярных в стране мест отдыха, вызывают острую критику как у рюгенцев, так и у защитников окружающей среды. В апреле канцлер Олаф Шольц и вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, отвечающий и за энергетику, встречались с протестующими, но убедить их в необходимости строительства терминалов не смогли. Тем не менее, в Берлине полны решимости начать строительство несмотря на многочисленные акции протестов. Единственная уступка, на которую пошло правительство ФРГ, это решение перенести строительную площадку из курортного местечка Зеллин в промышленный порт Мукран. Власти планируют закончить строительство к зиме, но график из-за многочисленных задержек уже находится на грани срыва. Если RWE осуществит угрозу и выйдет из проекта, то Берлину придется искать нового подрядчика и планы по вводу терминала в конце года будут окончательно сорваны.