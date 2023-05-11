Вашингтон передал Киеву слишком много вооружений, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что украинский кризис должен завершиться как можно скорее; по мнению политика, Вашингтон передал Киеву слишком много оружия и боеприпасов.

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«Мы отдали так много, что у нас не осталось боеприпасов для себя», — заявил политик в ходе встречи с избирателями, трансляцию которой вел телеканал CNN.

Трамп отметил, что не мыслит «категориями победителей и проигравших», а рассуждает «с точки зрения урегулирования».

«Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы», — подчеркнул экс-президент.

Бывший глава государства в очередной раз заверил, что в случае его повторного избрания он урегулирует конфликт в течение суток.

Согласно опросу CNN, только 32% американцев поддерживают выдвижение кандидатуры Джо Байдена на второй срок. Социология Associated Press и NORC дает еще меньше — 26%. По данным Economist и YouGov, 38% готовы проголосовать за действующего главу государства, а 40% — за экс-президента Дональда Трампа.