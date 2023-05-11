ЦБ сообщил об оживлении экономики в отраслях, ориентированных на потребительский спрос

В апреле объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был лишь на 0,3% ниже среднего месячного уровня предыдущего квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений сократился на 0,9%. При этом в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, наблюдалось оживление, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, объем поступлений в апреле был на 0,8% ниже среднего уровня I квартала 2023 года. Значительное отставание объема входящих платежей в апреле наблюдалось в нефтепереработке и услугах в области добычи полезных ископаемых. Основной положительный вклад внесла добыча прочих полезных ископаемых, в этой отрасли объем поступлений существенно превысил уровень предыдущего квартала и прошлых лет. В добыче сырой нефти и газа наблюдалось небольшое увеличение входящих финансовых потоков относительно среднего уровня I квартала 2023 года», — отметили в ЦБ.

Среди отраслей, ориентированных на потребительский спрос, финансовые потоки выросли на 3,1% по сравнению со средним уровнем предыдущего квартала. Более всего входящие платежи увеличились в розничной торговле и в сфере предоставления питания и напитков.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, основной положительный вклад, по данным ЦБ, внесла отрасль операций с недвижимостью. Также поддержку оказала химическая промышленность, где в конце апреля наблюдался значительный рост поступлений. Негативный вклад внесли деятельность по предоставлению финансовых услуг, нефтепереработка, архитектура и инженерно-техническое проектирование.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих платежей сократился сильнее всего — на 6,3%. Основной негативный вклад внесла деятельность в области научных исследований и разработок, где в начале года наблюдались повышенные притоки средств. При этом значительный рост исходящих платежей из этой отрасли в конце апреля может указывать на временный характер снижения входящего потока, считают в ЦБ.

«В половине федеральных округов в апреле этого года наблюдалось превышение объема входящих платежей над средним уровнем I квартала (без учета добычи, нефтепереработки и государственного управления). Восстановительный рост был отмечен в Сибирском федеральном округе, где на протяжении всего квартала наблюдался негативный тренд. Рост входящих финансовых потоков в большинстве федеральных округов продемонстрировали строительство, торговля и связь», — уточнили в ЦБ.

