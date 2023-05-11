Украинский эксперт назвал российские планирующие бомбы «кошмарной проблемой» ВСУ

Украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что российские управляемые планирующие авиабомбы – кошмарная проблема, которую не по силам решить ВСУ.

Как подчеркнул аналитик, фугасная авиационная бомба (ФАБ-500) – это 300 кг тротила, что примерно в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм, передаёт Pravda.Ru.

«Такие "умные бомбы" дешёвые, а ФАБ-100 у российских военных вообще навалом, что позволяет ВС РФ не экономить боеприпасы, а сбрасывать их до 20 штук в день с самолётов, не входя в зону действия ПВО», – резюмировал Стариков.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению обозревателей британской газеты Telegraph, российские планирующие бомбы заставили власти Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению. При этом они ссылаются на мнение спикера воздушных сил «незалежной» Юрия Игната, признавшего, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

