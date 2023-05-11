В Госдуме Зеленского призвали готовиться к капитуляции

В Госдуме РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ нужно немного больше времени для подготовки контрнаступления.

По словам депутата нижней палаты российского парламента от крымского региона Михаила Шеремета, главарю киевского режима вместо контрнаступления надо готовиться к подписанию акта о капитуляции, передаёт РИА Новости.

«Время для Зеленского истекло, – подчеркнул он. – Ему пора вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции».

Депутат выразил уверенность, что киевский режим обязательно падёт, в этом у него нет никаких сомнений.

«Чем быстрее украинский народ осознаёт, в какой тупик его завела киевская власть, тем быстрее Украина вернётся к мирной жизни», – резюмировал Шеремет, не исключив, что ВСУ могут решиться предпринять попытку контрнаступления, а заявление Зеленского окажется намеренным вбросом.

