В «Северстали» сообщили о приросте потребления стали в России на 6%

В первом квартале 2023 года емкость рынка металлопроката в РФ сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,15 млн т, при этом квартальный прирост металлопотребления в этот период составил 6%.

Как отмечается в обзоре рынка металлопотребления, составленном и опубликованном «Северсталью», самое ощутимое падение (-11%) к I кварталу 2022-го продемонстрировала машиностроительная отрасль. Металлопотребление сектора сократилось до 1,11 млн т на фоне ухода зарубежных компаний и сохраняющихся проблем с комплектующими, поясняется в материале. Спад наблюдался во всех сегментах, за исключением тяжелого машиностроения.

Снижение металлопотребления в ТЭК зафиксирован на уровне 9% (до 1,3 млн т). В «Северстали» связывают это со снижением «потребности в трубах большого диаметра со стороны нефтегазовой госкорпорации». Ожидается, что в последующие периоды рост спроса со стороны других компаний частично компенсирует спад, несмотря на то что «однозначный прогноз» в настоящий момент сделать сложно.

Со стороны строительного сегмента сокращение составило 1% — до 8,75 млн т. При этом продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов, подчеркивается в материале.

По словам директора по маркетингу «Северстали» Дмитрия Максимова, сейчас имеют место негативные тенденции в массовом жилом строительстве. «Доля непроданного жилья в объемах стройки достигла исторического максимума за последние несколько лет параллельно с сокращением объема выданных кредитов. В сегменте торговой и офисной недвижимости наблюдается стагнация и рост доли вакантных площадей», — отметил Максимов. Он уточнил, что главными драйверами металлопотребления в строительной отрасли остаются государственная поддержка реализации инфраструктурных проектов, стабильный интерес к складской недвижимости и спрос на индивидуальное жилое строительство.

В компании полагают, что развитие легкового автопрома и спрос на грузовые транспортные средства для инфраструктурных проектов обеспечит восстановление спроса в сегменте машиностроения.