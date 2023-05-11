В МИД РФ сделали заявление по зерновой сделке

Заместитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин по итогам состоявшихся в четверг в Стамбуле переговоров по зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН заявил, что наша страна выступает против её расширения или бесконечного продления.

По его словам, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса по зерновой сделке с учётом требований России, то она прекратит существование, передаёт ТАСС.

«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против её расширения или бесконечного продления, – подчеркнул дипломат. – Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей", - сказал он по итогам состоявшихся в четверг в Стамбуле переговоров по зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН.

«Вершинин призвал не забегать вперед в вопросе продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая.

Давайте не будем забегать вперёд. Вы знаете, что в своё время было принято решение о последнем продлении черноморской инициативы на 60 дней, до 18 мая. Ещё остаётся какое-то время. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы», – резюмировал замглавы МИД РФ.

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили еще на 60 дней; вторая часть до сих пор не выполнена. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу сделки. В Минобороны РФ между тем проинформировали, что попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму ставят под угрозу очередное продление стамбульских договоренностей.