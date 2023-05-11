В столице подвели итоги маркетов Московской недели моды

В Москве завершилось главное модное событие весны – маркеты Московской недели моды. С 28 по 30 апреля дизайнеры и бренды презентовали коллекции одежды, обуви, аксессуаров и украшений на семи крупнейших торговых площадках города. Некоторые резиденты маркетов разместились в рамках фестиваля «Московская весна» на маркете на Тверском бульваре.

«Маркеты Московской недели моды стали одним из самых ярких событий этой весны. Почти 300 участников — это российские дизайнеры женской одежды, еще 70 представили аксессуары, остальные презентовали мужскую и детскую одежду, обувь и украшения. Стоит отметить, что более 170 брендов-участников производят свою продукцию в Москве. Такие события, с одной стороны, дают предпринимателям возможность расширить пул клиентов и реализовать свою продукцию. А с другой благоприятно влияют на экономический потенциал рынка России в сфере моды и раскрывают преимущества отечественных брендов перед потребителем», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Всего на маркетах в торговых центрах было представлено более 17 тысяч наименований товаров. В мероприятии приняли участие sustainable-бренды, – они работают с инновационными тканями и современными технологиями. В этом году у дизайнеров-участников маркетов была возможность разместить свои товары в специальном каталоге на онлайн-площадке с продукцией московских брендов, на которую впервые смогли попасть не только столичные марки. В каталоге было размещено более 200 российских брендов и более 1700 товаров. Раздел с продукцией участников маркетов будет работать до 31 мая.

Помимо прочего, в рамках события было организовано много активностей для гостей. Например, визажисты и стилисты по волосам супермаркетов парфюмерии «Золотое яблоко» ежедневно помогали дополнить образ посетителей маркетов, а лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров StyleHunter и школы персональных стилистов PERSONAL STYLING консультировали посетителей маркетов на протяжении всех дней.

О моде и стиле рассказали 18 спикеров в рамках программы выступлений маркетов Московской недели моды. В течение трех дней, одежда, обувь и аксессуары от дизайнеров и брендов из разных городов России были доступны к покупке жителям и гостям столицы.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.