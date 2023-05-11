В ЦБ назвали цель и сроки эксперимента с исламским банкингом в России

В декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. Документ был доработан, обрел цель — апробировать регулирование и работу с клиентами, и новые сроки действия эксперимента — с июля 2023 года по июль 2025-го (ранее его планировали запустить с февраля текущего года). Об этом сообщил замдиректора юридического департамента Банка России Максим Филимонов на XI Петербургском международном юридическом форуме.

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«Появилась наконец у законопроекта цель, до этого не было, попросили написать. Целью всей этой деятельности является апробация регулирования, работы в песочнице субъектов, клиентов и регуляторов в какой-то степени, то, как все это будет действовать. Результатом этой работы должен явиться какой-то образ перманентного регулирования, понимания объема вносимых изменений, и собственно внесение изменений уже на постоянной основе в действующие законы», — цитирует «Прайм» Филимонова.

Сроки для эксперимента в законопроекте установлены с 1 июля 2023-го до 1 июля 2025 года. И этот период, по словам представителя ЦБ, зафиксирован и измениться уже не должен.

«В законопроекте дается перечень сделок, которые составляют суть партнерского финансирования, однако терминология используется привычная и сделки мы пытались сформулировать таким образом, чтобы действующие сделки могли приобрести официальный характер партнерского финансирования. Этот перечень сделок стал закрытым. Подход достаточно оправдан, опять же как минимум с точки зрения контроля за сделками», — отметил Филимонов.

Он также рассказал, что в законопроекте появилась норма, что участники эксперимента вправе совмещать деятельность по партнерскому финансированию с осуществлением иных видов деятельности, если они соблюдают все требования, которые установлены законом.

Эксперимент с исламским банкингом продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Первый офис исламского финансирования был открыт в декабре прошлого года в Казани на базе Сбера. Он предлагает розничным и корпоративным клиентам продукты партнерского финансирования: мударабу (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковскую гарантию, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.

