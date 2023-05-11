В ЕС назвали общую сумму замороженных частных активов россиян

Сумма замороженных активов физических лиц и компаний из России, попавших в санкционные списки Евросоюза, на данный момент составляет порядка €24,1 млрд. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

Статья по теме: Замороженные активы россиян оказали «беспрецедентный» эффект на доходы Euroclear «На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — цитирует РИА Новости Виганда. При этом он отметил, что активы подсанкционных лиц и организаций подлежат только замораживанию, но не прямой конфискации.

