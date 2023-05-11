Владимир Ефимов: почти в полтора раза выросли продажи автомобилей в Москве в марте

В 1,4 раза выросло число регистраций новых легковых автомобилей в минувшем марте в Москве по сравнению с февралем 2023 года. Авторынок постепенно возвращается к традиционной сезонности, для которого характерно оживление в марте и в апреле, сообщил 11 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности. Так, в марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тыс. новых машин, включая коммерческий легковой транспорт – это на 43,1% превышает уровень февраля. В частности, число регистраций легковых авто в марте 2023 года выросло на 45,3% по сравнению с предыдущим месяцем, коммерческой техники – на 30,2%», – сказал Владимир Ефимов.

Как добавил вице-мэр, прошлой весной такого традиционного всплеска не было. Причиной этого стали санкции и уход иностранных автоконцернов с российского рынка. Так, в марте прошлого года в столице зарегистрировали на 15,7% меньше автомобилей, чем месяцем ранее.

Наибольший вклад в прирост машин в этом марте внесли китайские марки, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Если год назад, в первом квартале 2022-го доля машин из Поднебесной не превышала 10%, то сейчас на них приходится более половины рынка: 7,7 тыс. из 14,5 тыс. машин, зарегистрированных по итогам месяца.

Отечественные автобренды занимают около 20% столичного рынка: за первый месяц весны жители Москвы зарегистрировали 2,9 тыс. таких транспортных средств. «Вклад в положительную динамику внесла продукция столичного завода "Москвич"», — добавили в департаменте. Жители столицы купили 131 автомобиль этой марки с бензиновым двигателем и 12 электрокаров «Москвич 3е».