Замглавы Минфина заявил, что «большая приватизация» должна состояться

Большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Ранее с предложением о приватизации выступил глава ВТБ Андрей Костин.

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«Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора. Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Он уточнил, что если сейчас что-то продавать, то это «будет похоже на историю 94 года, залоговые аукционы», чего, по его словам, «никто не хочет». Прежде всего, по мнению Моисеева, надо сформировать рынок и должен появиться активный розничный российский инвестор.

В апреле глава ВТБ назвал передачу госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях «инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность».

