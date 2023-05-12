1 июня пройдет XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России

12 мая 2023, 16:13

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo пройдет XI ежегодный Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие».

предоставлено пресс-службой

На мероприятии эксперты расскажут про кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год. 

В последние годы российские компании стали все больше осознавать важность КСО как инструмента для создания устойчивого бизнеса и улучшения отношений со своими заинтересованными сторонами и, следовательно, стали гораздо активнее разрабатывать стратегии КСО и внедрять их в свою деятельность. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия. 

Среди обсуждаемых тем деловой программы:

  • Как городские структуры поддерживают бизнес? 
  • В чем заключаются особенности онлайн-обучения и трудоустройства в IT-сфере людей с расстройством аутистического спектра?
  • Что такое инклюзивный поселок и в чем его преимущество?
  • Как вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность? 
  • Каков на данный момент статус ESG-трансформации? 
  • Как влиять на корпоративную культуру и трансформировать поведение коллег?
  • Правда ли, что космический мусор является реальной угрозой освоения космоса? 
  • Как раскрыть личностный потенциал людей с инвалидностью?
  • Что такое фудшеринг и какие проблемы в обществе он помогает решить? 
  • Каким образом можно сделать благотворительность привычкой? 

Форум исторически привлекает и объединяет практиков, экспертов, одним словом, людей, которые прошли долгий путь становления, развития и признания своих проектов. В этом году спикерами Форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы, в числе которых: 

  • Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология»; 
  • Римма Бичурина, руководитель проекта о системной благотворительности +1Люди; 
  • Галина Секирская, начальник управления по корпоративном бренду и КСО X5 Group; 
  • Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития Эксперт РА; 
  • Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic; 
  • Александр Долганов, Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н.; 
  • Александр Иванов, научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
  • Елена Позняк, заместитель начальника центра услуг для бизнеса по центральному округу ГБУ «Малый бизнес Москвы» и другие.

Также все участники Форума смогут присоединиться к мастер-классу «Если не я, то кто?», в рамках которого сотрудник фонда «Линия жизни» Юлия Гончарова, директор по развитию фонда «Твоё решение» Антон Семенников и другие профессионалы социальной работы дадут множество рекомендаций, поделятся огромным опытом взаимодействия с органами власти и бизнеса, расскажут о том, как справляться со стрессом, выгоранием и решать другие задачи, которые возникают на пути благотворителя. И всё это – только практика, только собственный опыт и личные шишки, набитые на жизненном пути!

В заключение вечера пройдет торжественная церемония награждения лучших социальных и ESG проектов России. А партнер мероприятия – фонд «Линия жизни» – во время церемонии проведет благотворительную лотерею и аукцион, за счет участия в которых посетители смогут помочь тяжелобольным детям. Ведь именно благодаря добрым делам можно спасти чью-то жизнь и подарить радость!

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке https://esg.socprojects.org/programma2023 