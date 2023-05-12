1 июня пройдет XI Форум лучших социальных и ESG-проектов России

На мероприятии эксперты расскажут про кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год.

В последние годы российские компании стали все больше осознавать важность КСО как инструмента для создания устойчивого бизнеса и улучшения отношений со своими заинтересованными сторонами и, следовательно, стали гораздо активнее разрабатывать стратегии КСО и внедрять их в свою деятельность. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия.

Среди обсуждаемых тем деловой программы:

Как городские структуры поддерживают бизнес?

В чем заключаются особенности онлайн-обучения и трудоустройства в IT-сфере людей с расстройством аутистического спектра?

Что такое инклюзивный поселок и в чем его преимущество?

Как вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность?

Каков на данный момент статус ESG-трансформации?

Как влиять на корпоративную культуру и трансформировать поведение коллег?

Правда ли, что космический мусор является реальной угрозой освоения космоса?

Как раскрыть личностный потенциал людей с инвалидностью?

Что такое фудшеринг и какие проблемы в обществе он помогает решить?

Каким образом можно сделать благотворительность привычкой?

Форум исторически привлекает и объединяет практиков, экспертов, одним словом, людей, которые прошли долгий путь становления, развития и признания своих проектов. В этом году спикерами Форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы, в числе которых:

Валентина Куренкова, директор по работе с государственными органами власти компании «Нетология»;

Римма Бичурина, руководитель проекта о системной благотворительности +1Люди;

Галина Секирская, начальник управления по корпоративном бренду и КСО X5 Group;

Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития Эксперт РА;

Екатерина Беспятых, PR-директор Faberlic;

Александр Долганов, Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к.э.н.;

Александр Иванов, научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова;

Елена Позняк, заместитель начальника центра услуг для бизнеса по центральному округу ГБУ «Малый бизнес Москвы» и другие.

Также все участники Форума смогут присоединиться к мастер-классу «Если не я, то кто?», в рамках которого сотрудник фонда «Линия жизни» Юлия Гончарова, директор по развитию фонда «Твоё решение» Антон Семенников и другие профессионалы социальной работы дадут множество рекомендаций, поделятся огромным опытом взаимодействия с органами власти и бизнеса, расскажут о том, как справляться со стрессом, выгоранием и решать другие задачи, которые возникают на пути благотворителя. И всё это – только практика, только собственный опыт и личные шишки, набитые на жизненном пути!

В заключение вечера пройдет торжественная церемония награждения лучших социальных и ESG проектов России. А партнер мероприятия – фонд «Линия жизни» – во время церемонии проведет благотворительную лотерею и аукцион, за счет участия в которых посетители смогут помочь тяжелобольным детям. Ведь именно благодаря добрым делам можно спасти чью-то жизнь и подарить радость!

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке https://esg.socprojects.org/programma2023