Акции дня: бумаги «Башнефти» растут в ожидании решения по дивидендам

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 12 мая вышли акции «Башнефти». Обыкновенные бумаги выросли на +3,27% до 1470 руб. за штуку, а привилегированные акции подорожали на +4,94% до 1297 руб. за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций, поскольку в понедельник, 15 мая совет директоров компании даст рекомендацию по выплате дивидендов за 2022 год.

«Учитывая отсутствие отчетности компании, нет консенсуса по точной величине выплат. В прошлом году компания направила акционерам 117,29 руб. В этот раз в базовом сценарии при выплате 25% чистой прибыли дивдоходность может быть около 8–10%. Если выбирать между обыкновенными и привилегированными акциями Башнефти, то интереснее выглядят именно префы. Это связано как с более высокой дивидендной доходностью, так и с большей ликвидностью привилегированных акций», - считает Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,15% до 2565,17 пунктов. Индекс РТС снизился на -2,47% до 1038,32 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:15 мск составила 74,19 долларов за баррель (-1,64%). Российская валюта слабела – 77,9 руб. за доллар.