S&P 500: индекс в тумане

Вчера многие давние страхи американского фондового рынка стали казаться менее призрачными. Так, статистика уже явно начала указывать на замедление экономики.

Темпы роста базового индекса цен производителей (PPI) США снизились сильнее ожидавшегося, упав до минимума с марта 2021 года – 3,2%. Это, с одной стороны, могло говорить о приближающейся, а то и уже начавшейся рецессии, но с другой – повышало шансы на то, что в июне цикл подъема ставки завершится, а затем и пойдет вспять.

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К тому же появились данные, показывающие, что и перегретый рынок труда вроде бы перешел в режим устойчивого охлаждения. Первоначальные заявки на пособия по безработице в США достигли максимума с октября 2021 года, заметно превысив прогнозы аналитиков – 264 тыс. против 245 тыс.

При этом в отчетах Минтруда говорилось о замедлении спроса и повышении риска рецессии из-за ограничений кредитования. Банковский кризис ужесточает финансовые условия в стране параллельно с ФРС, помогая той бороться с инфляцией.

И доходности казначейских облигаций пошли вниз, а срочный рынок повысил подразумеваемую котировками вероятность того, что, сделав паузу в июне, Федрезерв уже в июле перейдет к снижению ставки. По данным CME, сейчас он оценивает ее в 46%, а сразу после публикации статистики она была в районе фифти-фифти.

Но хотя перспектива снижения ставок – хорошая новость для многих компаний, ее очень уж омрачала полагающаяся в нагрузку рецессия. Тем более что из банковского сектора вновь начали приходить плохие новости: PacWest Bancorp – материнская компания Pacific Western Bank – сообщила о первых итогах бегства вкладчиков. За прошлую неделю депозиты этого банка сократились на 9,5%, и он предоставил ФРС дополнительный залог для поддержания ликвидности.

Прямым следствием этих событий стало падение акций подавляющего большинства американских банков. По итогам дня индекс KBW Bank упал на 1,25%, а KBW Regional Banking – на 2,4%.

Не порадовал на этот раз быков и сезон отчетности. Акции Walt Disney рухнули на 8,7%, став лидером падения в индексах S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Квартальная прибыль компании совпала с ожиданиями аналитиков, но оказалось, что количество подписчиков ее флагманского сервиса потокового вещания Disney+ сократилось.

Держали рынок в напряжении и переговоры по потолку госдолга США – и не зря. В пятницу должна была состояться встреча по этому поводу между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, но вечером ее перенесли на следующую неделю. Между тем чисто технически, исходя из графика сената, конгресса и президента, для того, чтобы решить вопрос в мае, республиканцам и демократам надо обо всем договориться до ближайшей среды.

В итоге S&P 500 завершил день падением на 0,17%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,66%. Для последнего это четвертые подряд торги, закрытые в минус, так что пока старейший индекс идет по графику прошлой недели, когда он падал с понедельника по четверг, а в пятницу отскочил.

S&P 500 на этой неделе движется, как и положено в таком тумане, по кругу, падая и поднимаясь строго через день. А вот Nasdaq Composite, прибавивший 0,18%, растет уже вторые торги подряд.

Одной из причин его вчерашних успехов стал взлет китайских акций, торгующихся в США. Nasdaq Golden Dragon China, в который они входят, подскочил вчера на 3,82%. Но в основном разброд и шатания индексов объясняются тем, что рынок готовится к рецессии. Нетрадиционная идея о том, что в таком случае акции технологических гигантов США могут оказаться защитными, живет уже не первый месяц.

В среду индексы тащили на себе все четыре компании с капитализацией, превышающей $1 трлн, – Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com. Вчера эта роль досталась двум последним. Во многом благодаря им из 11 секторов S&P 500 хотя бы три закрылись в плюс.

Коммуникационным услугам помогали акции Alphabet, прибавившие 4,31% на фоне еще позавчерашней презентации успехов в работе с искусственным интеллектом. Потребительские дискреционные товары поддержала Amazon.com (+1,81%). Ну а третьим был самый настоящий защитный сектор, проверенный на множестве рецессий, – потребительские товары первой необходимости.