Загадка Бермудского треугольника раскрыта

Австралийский общественный деятель, популяризатор науки и почетный доктор наук Карл Крушельницкий уверен, что раскрыл загадку Бермудского треугольника, того самого, в котором только за последнее столетие бесследно и необъяснимо исчезли более 50 кораблей и 20 самолетов и который породил великое множество самых невероятных теорий, версий и объяснений. Речь идет о громадном районе Саргассового моря, очертаниями напоминающем треугольник с Флоридой, Бермудскими и Большими Антильскими островами в вершинах.

Как отмечает Popular mechanics, Крушельницкий вместе с сотрудниками Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) никогда не верил в сверхъестественную репутацию Бермудского треугольника. Последние годы он неоднократно говорил, что никакой загадки или тайны Бермудского треугольника не существует. По его мнению, исчезновения кораблей и самолетов в этом районе имеют простое объяснение – теория вероятности и логика.

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«Нет никаких фактов, говорящих, что таинственные исчезновения происходят в Бермудском треугольнике чаще, чем в других местах»,- написали в 2010 году в отчете сотрудники NOAA.

Крушельницкий считает, что по количеству исчезнувших кораблей и самолетов в пропорциональном отношении этот крайне оживленный, но крайне сложный для навигации район не отличается от других районов. Кстати, с ним согласны и такие авторитетные организации, как лондонская страховая компания Lloyd и американская Береговая охрана. Причем, страховщики утверждают это уже более полувека.

В NOAA считают, что большую часть исчезновений в Бермудском треугольнике можно объяснить при помощи анализа погодных условий. Суть в том, что Гольфстрим, проходящий через этот район, очень часто и очень резко меняет погоду. Другими объяснениями являются сложность навигации среди множества маленьких и больших островов и странный факт, что компас в этом месте показывает не на магнитный северный полюс, а на географический.

«Американские ВМФ и Береговая охрана соглашаются с тем, что у исчезновений в море нет никаких сверхъестественных объяснений,- говорят сотрудники NOAA.- На основе множества фактов они пришли к выводу, что силы природы вместе с человеческим фактором сильнее самой невероятной научной фантастики».

Карл Крушельницкий публично неоднократно защищал «естественную» разгадку Бермудского треугольника в 2017, 2022 и 23-м годах. В качестве основного аргумента он приводит простой довод: цифры не лгут.

Даже в наиболее известных случаях, таких, например, как бесследное исчезновение в 1945 году звена из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger, которые и способствовали появлению теории о сверхъестественных причинах в массовой культуре, Крушельницкий винит плохую погоду и человеческий фактор.

Конечно, у логичной, но уж очень простой и «скучной» теории Карла Крушельницкого найдется множество противников, потому что многих манит конспирология. Здесь на сцену вновь выходит человеческий фактор, психология людей, которые готовы верить в сверхъестественное, а не в «сухую» математику, потому что так «намного интереснее и волнительнее».