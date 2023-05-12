Черноморский флот с начала СВО нанес более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск

За весь период спецоперации ракетные комплексы «Калибр», имеющиеся в распоряжении Черноморского флота (ЧФ), нанесли свыше 180 ударов по различным объектам украинских войск.

Такие данные в интервью «Красной звезде» привел командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы "Калибр", нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сообщил адмирал.

Он отметил, что с начала спецоперации также активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал» береговых ракетно-артиллерийских войск флота; ими поражались в первую очередь командные пункты противника, а также аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО и надводные корабли ВМС. «Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника», — уточнил Соколов.

По словам командующего, Черноморский флот нарастил защиту своих баз от украинских беспилотников и создал единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения ВСУ.

«Силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», — сообщил Виктор Соколов.

Он пояснил, что для обеспечения раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе дронов, совместно с ВКС РФ была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства, а для своевременного оповещения сформировано единое информационное поле, включающее, в частности, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения», — рассказал адмирал.

Черноморский флот был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к России; 13 мая ЧФ празднует свое 240-летие.