Что делать, если сломалась ручка на металлической двери

Виды дверных ручек

Независимые или стационарные. Эти ручки не связаны с замком, могут быть в виде скобы или кнопки различной формы. Кноб-ручка (шаровидная). Открывает/закрывает защелку поворотом по/против часовой стрелки. Может быть с запирающей нажимной кнопкой или с замочной скважиной. Рычажные или нажимные. Ручка в виде рычага, нажатием на который приводится в движение защелка.

Именно ручки последнего вида чаще всего устанавливают на металлических дверях.

Проблемы, возникающие с рычажными дверными ручками

Прежде чем перейти к наиболее распространенным поломкам этого вида ручек и методам ремонта, рассмотрим их устройство, так как при ремонте необходимо понимать, в чем именно заключается неисправность.

Рычажные ручки состоят из двух частей, расположенных по обе стороны дверей и соединенных между собой квадратом – стержнем, имеющим в сечении квадрат. Этот стержень и двигает защелку. В самой ручке он крепится стопорным винтом, расположенном снизу. В исходном горизонтальном положении ручку удерживает возвратная пружина, а выпадению препятствует стопорное кольцо. Каждая из этих частей влияет на нормальную работу всего механизма.

Рассмотрим типичные проблемы, возникающие с нажимными дверными ручками:

Ручка вылетела. При постоянном сильном воздействии ручка однажды может остаться у вас в руках. В этом случае скорее всего срезался или выпал стопорный винт. Если второй вариант – подбираете аналог и вкручиваете в отверстие. Если же винт обрезан, то придется менять и квадратный шток. Купить его можно в хозяйственном или специализированном магазине, главное, подобрать квадрат такой же длины.

Защелка реагирует только на нажатие с одной стороны – возможно сломан квадрат. Такое случается с дешевыми вариантами замков, в которых квадрат изготовлен из хрупких сплавов, например, силумина. Квадрат в таком случае придется заменить.

Ручка не возвращается в горизонтальное положение, провисает – значит ослабла или лопнула возвратная пружина. Заменить ее самостоятельно будет затруднительно хотя бы по той причине, что в обычном хозяйственном магазине эту запчасть не купишь.

Есть еще одна неприятная ситуация – когда замок входной двери открылся, внезапно сломавшаяся ручка не позволяет войти внутрь, так как защелка не реагирует на нажатие и дверь остается закрытой. Это положение усугубляется еще и тем, что разобрать ручку можно только изнутри. В этом случае лучшим решением будет обращение в аварийную замочную службу, специалисты которой аккуратно откроют дверь и произведут замену дверной ручки.

Подведем итог

Замена дверной ручки потребует от вас следующего:

наличие необходимых инструментов и навык обращения с ними;

понимание устройства механизма и определение причины неисправности;

доступ к внутренней стороне двери;

возможность приобрести детали на замену;

свободное время для производства ремонтных работ.

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