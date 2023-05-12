Денежная база в России за неделю выросла на 89 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 5 мая составил 17 трлн 438,7 млрд рублей. За неделю он увеличился на 0,51%, или на 89,1 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 28 апреля объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 349,6 млрд рублей, месяц назад, 7 апреля — 16 трлн 996,6 млрд рублей. На сайте Центробанка представлены еженедельные значения денежной базы с 10 января 2014 года. Согласно этим данным, показатель от 5 мая 2023 года является максимальным.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

