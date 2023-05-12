Экономика Великобритании преподнесла неприятный сюрприз

Экономика Соединенного Королевства удивила экономистов. Причем, назвать сюрприз приятным нельзя, потому что в марте ВВП снизился, по данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), на 0,3%. Экономисты же прогнозировали сохранение февральских показателей. В результате в первом квартале получился лишь едва заметный рост – на 0,1%, кстати, такой же, как в последнем квартале прошлого года.

Если у подданных Карла III и был какой-то оптимизм относительно того, что экономика начала более-менее активно восстанавливаться после коронавирусной пандемии, то после появления статистики он наверняка остался лишь у самых отчаянных оптимистов. Очень высокая инфляция и рост учетной ставки подорвали покупную способность британских потребителей и отбросили Великобританию на последнее место по темпам роста экономики в Большой семерке.