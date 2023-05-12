Экономика Великобритании преподнесла неприятный сюрприз

Экономика Соединенного Королевства удивила экономистов. Причем, назвать сюрприз приятным нельзя, потому что в марте ВВП снизился, по данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), на 0,3%. Экономисты же прогнозировали сохранение февральских показателей. В результате в первом квартале получился лишь едва заметный рост – на 0,1%, кстати, такой же, как в последнем квартале прошлого года.
Если у подданных Карла III и был какой-то оптимизм относительно того, что экономика начала более-менее активно восстанавливаться после коронавирусной пандемии, то после появления статистики он наверняка остался лишь у самых отчаянных оптимистов. Очень высокая инфляция и рост учетной ставки подорвали покупную способность британских потребителей и отбросили Великобританию на последнее место по темпам роста экономики в Большой семерке.
«У нас сейчас период фактического отсутствия роста (экономики),- цитирует Bloomberg комментарий Дэвида Барьера, возглавляющего отдел исследований Британской торговой палаты.- Главные проблемы, терзавшие британскую экономику, а именно, беспрецедентная инфляция, шок от роста цен на энергию и рекордная безработица на рынке труда, никуда не ушли».
Bank of England (BoE), главный банк Соединенного Королевства, убрал с сайта февральский прогноз по инфляции и попытался заглянуть в будущее на 3 года, спрогнозировав рост экономики в 2026 году на 2,3%.
Однако в правительстве Риши Сунака, которое, вероятно, летом следующего года ждут выборы, не унывают. В заявлении кабинета говорится, что это хорошая новость, потому что экономика пусть и практически незаметно, но все же прибавила. Канцлер казначейства (министр финансов) Джереми Хант считает, что для достижения реального роста правительству необходимо сконцентрироваться на налогах, рынке труда и производительности труда.
Все главные сектора британской экономики показали в январе-марте 2023 года рост: сектор услуг - на 0,1%, строительный сектор - на 0,7% и производственный на – на 0,5%. При этом сектор услуг в марте снизил показатели на 0,5%, главным образом, за счет розничной торговли, просевшей на 1,4%. Производство показало максимальный почти за два года рост, что, конечно, не может не радовать. Несмотря на замену номеров, которая обычно приводит к росту продаж, в марте было продано на 4,1% меньше автомобилей.
По мнению большинства экспертов, «слабый» март свидетельствует о хрупкости восстановления экономики королевства несмотря на падение цен на энергоносители и электроэнергию, улучшение ситуации с цепочками поставок и восстановление доверия потребителей.
С другой стороны, торговый дефицит Британии в первом квартале текущего года, по данным ONS, существенно снизился – на 10,2 млрд фунтов стерлингов до 15,1 млрд фунтов. Этому сильно помогло снижение импорта топлива благодаря снижению цен на него. Снизился также импорт продукции машиностроения и транспортного оборудования. Экспорт тоже сократился, причем, и по товарам, и по услугам, но не так сильно, как импорт, что и помогло уменьшить дефицит.