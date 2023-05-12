Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал, как победить террор в России

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал единственный способ победить террор в России.

В эфире Соловьёв LIVE» он напомнил, что террористы есть во всех уголках планеты. В этой связи эксперт рассказал, что на Ближнем Востоке террор будет продолжаться до тех пор, пока есть «Хамас». По его словам, в Израиле предпочли его существование из политических соображений.

«За это мы расплачиваемся», – подчеркнул экс-разведчик.

Говоря о России в контексте последних террористических атак, Кедми прямо указал, что главная проблема кроется в украинском государстве.

«Причина террора – это нацистское, пробандеровское государственное образование на территории Украины. Пока оно будет существовать, всегда будет террор. В каких бы границах оно ни было. Любые меры защиты никогда не будут абсолютными», – резюмировал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми рассказал, как относительно быстро и в пользу России решить вопрос с Украиной и США. По его мнению, это возможно сделать при помощи «предельного опыта» Карибского кризиса.

Как пояснил, ветеран израильской разведки, тот опыт оказался ультиматумом со стороны Москвы, после чего у Вашингтона уже не было другого выбора, кроме как вывести ракеты из Турции и Италии, отказавшись от вторжения на Кубу.