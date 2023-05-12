Эксперт: «зеленые» облигации Москвы – фининструмент с понятной и прозрачной доходностью

В конце мая правительство Москвы выпустит «зеленые» облигации для населения на 2 млрд рублей сроком обращения два года. Инструмент поможет инвестировать в экологические проекты. Эксперты уверены, что такие облигации являются инструментом ответственного инвестирования и благотворно повлияют на окружающую среду.

«Мотивом к приобретению ESG-облигаций для граждан является возможность проявить личную социальную ответственность, так как вырученные средства будут тратиться на улучшение экологической обстановки через модернизацию транспортной инфраструктуры, которыми они сами и их дети впоследствии будут пользоваться. Москвичи могут своим личным решением поддержать развитие "зеленого" города, а Правительство Москвы предлагает для них финансовый инструмент с понятной и прозрачной доходностью», - считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов.

По мнению директора-руководителя группы ESG рейтингов, корпоративные и суверенные рейтинги, Эксперта РА Юлии Катасоновой, размещение «зеленых» народных облигаций это и возможность инвестировать в безрисковые ценные бумаги и продолжение экологической инициативы города.

«Электробусы, приобретаемые городом на вырученные от зеленых облигаций средства, позволяют и дальше снижать выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшая качество воздуха и здоровье людей. Более того несмотря на то, что народные облигации с точки зрения целевого использования идентифицируются как зеленые, они несут еще и социальную функцию. Такой вид инструмента дает возможность жителям принять участие в реализации важных проектов городского развития и повысить свою финансовую грамотность. Таким образом еще один зеленый выпуск позволит сделать столицу еще более экологичной и современной», - сказала она.