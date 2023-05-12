Факторинг: выгодное предложение для поставщиков

Факторинг – крайне актуальный финансовый инструмент, который позволяет поставщикам быстро получать оплату за товары и услуги, не допуская кассового разрыва. Сегодня факторинг для поставщиков предлагают различные банки, включая «Металлинвестбанк».

Как это работает?

Представим, что поставщик предлагает товары или услуги клиентам с возможностью отсрочки платежа. То есть, взаимодействуя с клиентами, компания рассчитывает получить деньги не сразу, а через некоторое время.

Факторинг позволяет поставщикам получать оплату почти мгновенно после отгрузки, не оформляя кредиты. Деньги поставщику при этом выдаются банком, который взял на себя обязанности «фактора». В дальнейшем банк будет получать деньги от покупателя товаров или услуг в соответствии с графиком отсрочки. За свои услуги фактор берет комиссию.

Что будет, если покупатель просрочит платеж или вовсе не сможет исполнить взятые на себя обязательства? В зависимости от того, подразумевает ли факторинг регресс или нет, банк будет взыскивать долг либо с покупателя, либо с поставщика.

Узнать, как воспользоваться факторингом, а также задать другие вопросы по теме вы можете специалистам банка «Металлинвестбанк».

Зачем нужен факторинг?

Компании стараются минимизировать кассовые разрывы между расходами и доходами. Если разрыв большой, из-за отсутствия средств компания не может развиваться, расширять бизнес, закупать сырье до тех пор, пока клиенты не рассчитаются за отгруженные товары.

В случае с некоторыми клиентами отсрочка платежа за уже доставленные товары может составлять 75 и более дней. Далеко не все компании-поставщики могут позволить себе ждать так долго, пока к ним на счета поступят средства. Если у компании небольшой оборотный капитал, то факторинг позволяет активно сотрудничать с широкой аудиторией клиентов, невзирая на отсрочки платежей.

Пользуясь факторингом, бизнес получает деньги за отгруженные товары фактически сразу же, а клиент возвращает деньги по согласованному графику банку. При этом факторинг не считается кредитом или долгом и оформляется без залога со стороны поставщика. Кроме того, распоряжаться деньгами поставщик может по своему усмотрению, не отчитываясь за целевое использование.

В случае с факторингом без регресса поставщик минимизирует риски неполучения прибыли, так как право взыскивать средства с покупателя передается банку-фактору.