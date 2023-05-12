Форум «Технобудущее российского бизнеса 2023»: лидеры отраслей о цифровизации в текущих условиях

7 июня в Москве во второй раз пройдет форум «Технобудущее российского бизнеса». Форум вновь станет площадкой для обмена опытом и идеями о том, каким образом на практике проявлять гибкость и реализовывать изменения. Спикеры из разных отраслей расскажут, как пересобирают бизнес-модели, строят экосистемы, внедряют принципы модульных предприятий, цифровых платформ и ITIL и многое другое. В частности свои кейсы представят Naumen, «АтомЭнергоСбыт», КДФ ГРУПП, «Альфа-Банк», Группа «Самолёт», «Уралхим Инновации», X5, «ВсеИнструменты.ру» и другие организации.

На форуме также выступят два специальных гостя — футуролог и эксперт по инновациям Евгений Кузнецов и серийный предприниматель Владимир Волошин. Эксперты расскажут о технологических трендах, которые сейчас формируются, и об их влиянии на бизнес и общество.

На мероприятии будут обсуждать реальные примеры трансформаций компаний, новые технологические и методологические подходы в цифровизации бизнеса, прогнозы о том, как будет выглядеть бизнес-реальность в ближайшем будущем. Форум будет полезен топ-менеджменту компаний, директорам по стратегическому развитию, цифровой трансформации, инновациям и технологиям, руководителям ИТ-департаментов и цифровых проектов.

После завершения деловой части стартует Forum Afterparty, во время которого участники и спикеры смогут познакомиться и обменяться мнениями о технологическом будущем российского бизнеса.

Форум пройдет 7 июня, начало в 10:00.

Место проведения: 90-й этаж «Башни “Федерация”» в «Москва-Сити».

Мероприятие бесплатное, оставить заявку на участие можно на сайте: https://clck.ru/34NNaN