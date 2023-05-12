ГК «Абрау-Дюрсо» заявила о планах по увеличению потока этнотуристов в два раза

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» планирует в течение трех лет нарастить поток туристов в секторе энотуризма в два раза, до 1 млн человек в год.

Об этом на площадке проходящего в Краснодарском крае «Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции» рассказал собственник ГК Борис Титов, передает ТАСС.

«Это не такая долгосрочная задача. У нас есть и экочасть: возможность ходить к морю, виноградники, озеро невероятной красоты, экотропа 70 км — все это создает возможность, чтобы принять 1 млн туристов в год. [Через] три года», — цитирует предпринимателя агентство.

По словам Титова, прибыль от гостиничных, ресторанных и экскурсионных услуг группы в настоящий момент составляет около 1,5 млрд руб. Бизнесмен отметил, что скоро в «Абрау-Дюрсо» планируют запустить новый экскурсионный проект, посвященный производству тихих вин.

Титов убежден в том, что РФ способна стать одной из крупных винодельческих стран мира.

На сегодня поток отдыхающих в секторе энотуризма в «Абрау-Дюрсо» составляет 500 тыс. человек ежегодно. В Краснодарском крае, который является одним из главных винодельческих регионов, функционируют 94 винодельни, 30 из которых предоставляют услуги энотуризма.

«Абрау-Дюрсо» — российский производитель игристых и тихих вин, предприятие ведет историю с 1870 года. Продукция компании поставляется в более чем 19 стран. Винный дом «Абрау-Дюрсо» выпускает, в частности, коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское» и «Винодельня Ведерниковъ». Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Первый «Форум винного туризма: успешные практики и тенденции» проходит в Абрау-Дюрсо 11-13 мая, он проводится при поддержке Всемирной организации винного туризма, ее президент Хосе Антонио Видаль принимает участие также в форуме Международного эногастрономического центра. Участники мероприятий в рамках форума обсудят возможность создания единой карты винных маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Крым и Севастополь. В форуме участвуют высокопоставленные дипломаты и специалисты из Азербайджана, Аргентины, КНР, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.